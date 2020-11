NBA 2K 21 : Du gameplay PS5 et Xbox Series X de qualité en vidéo irréelle

Contrairement à ce que l'on avait pensé de prime abord, la next-gen c'est plutôt cool. Voici de quoi étayer nos incroyables propos, avec du gameplay commentée (SVP !) concernant NBA 2K21. De quoi vous rendre compte de la qualité de la chose, tout en rêvant très fort à disposer d'une PS5 ou Xbox Series X d'ici quelques semaines...

À voir aussi : PS5 : Quels avantages pour God of War ? Santa Monica en parle

Or donc, après le dévoilement des premières images de gameplay de NBA 2K21 pour les consoles de nouvelle génération, Visual Concepts nous partage cette fois plus de détails sur le développement du jeu sur les versions PlayStation 5 et de la Xbox Series X|S.

Aujourd'hui, comme par enchantement, c'est le producteur exécutif de Visual Concepts, Erick Boenisch et son directeur du gameplay, Mike Wang, qui reviennent simplement sur certains des changements apportés par l'arrivée de ces consoles de "nouvelle génération".

New-gen, ceci vous gêne ?

Alors, que voit-on précisément, mesdames et mesdames ?

Tout d'abord, sachez que le match ici en vidéo, oppose les Golden State Warriors aux New Orleans Pelicans, et Erick Boenisch et Mike Wang mettent en lumière plusieurs exemples des améliorations que l'équipe a pu apporter à cette version dédiée aux nouvelles consoles.

Avec ceci détaillé, au cas où :

Temps de chargement ultra-rapides : En utilisant les disques SSD intégrés aux consoles de nouvelle génération, NBA 2K21 propose désormais des temps de chargement incroyablement courts qui plongent les joueurs directement dans l'action,

: En utilisant les disques SSD intégrés aux consoles de nouvelle génération, NBA 2K21 propose désormais des temps de chargement incroyablement courts qui plongent les joueurs directement dans l'action, Plus proche du vrai basket comme jamais auparavant : Les avancées amenées par les consoles de nouvelle génération en matière de mouvements, d'impacts, de tirs, de dribbles et plus encore réduisent l'espace entre jeu et réalité dans l'expérience NBA 2K,

: Les avancées amenées par les consoles de nouvelle génération en matière de mouvements, d'impacts, de tirs, de dribbles et plus encore réduisent l'espace entre jeu et réalité dans l'expérience NBA 2K, La salle prend vie : Un nouveau standard dans l'interaction de la foule a été mis en place pour NBA 2K21, avec plus de 150 personnages uniques dirigés par l'intelligence artificielle qui peuplent le Lower Bowl de la salle,

: Un nouveau standard dans l'interaction de la foule a été mis en place pour NBA 2K21, avec plus de 150 personnages uniques dirigés par l'intelligence artificielle qui peuplent le Lower Bowl de la salle, De nouvelles perspectives pour le jeu : Grâce à la nouvelle caméra sur rails, les joueurs ainsi transportés sur le parquet, bénéficient d'une vue complète du jeu, et profitent de l'incroyable représentation visuelle des joueurs et de la salle.

Bref, rien ne change (ça reste du basket-ball, mais en vérité TOUT change. Pour de vrai.

Enfin, sachez que cette nouvelle version de NBA 2K21 proposera deux équipes séparées de commentateurs. En plus de l'équipe actuelle composée de Kevin Harlan, Greg Anthony et David Aldridge, on aura droit à ceux de Brian Anderson (play-by-play), Grant Hill (commentateur) et Allie LaForce (journaliste). Des analyses seront apportées par des invités spéciaux parmi lesquels Doris Burke, Steve Smith, Chris Webber, Brent Barry et Clark Kellogg.

Bref, de quoi faire une "Obama", panier à 3 pts en deux secondes 25, pour un jeu qui arrivera donc sur next-gen début novembre sur la nex gen.