Cyberpunk 2077 parle de certains contenus supprimés depuis la démo de 2018

Miles Tost, Senior Level Designer officiant sur Cyberpunk 2077 s'est exprimé sur le forum officiel du RPG pour parler du contenu supprimé depuis la démo de 2018. Le but est notamment de répondre à certaines critiques parfois virulentes sur le jeu avant même sa sortie.

Voilà le message de Miles Tost que l'on peut trouver sur le site Cyberpunk, traduit par nos soins. Il s'agit clairement d'une réponse à certaines attaques de la part de la communauté sur la présence de certaines mécaniques ou leurs suppressions :

Tous les jeux ne sont pas pour tout le monde, nous n'avons pas le pouvoir de changer cela, ahah. Personne ne vous oblige à acheter le jeu dès sa sortie et personne chez CDPR ne veut vous décevoir avec un jeu que vous n'appréciez pas. Cela dit, en ce qui concerne les fonctionnalités et leurs retraits : le retrait/coupe de fonctionnalités est une partie très normale du développement.



Vous pouvez en être témoin ouvertement avec notre jeu, car nous avons heureusement cédé aux souhaits de la communauté et nous vous avons montré cette démo en 2018. . Pensez au fait que nous étions alors à plus de deux ans de la sortie du jeu. Bien sûr, nous changeons des choses, et nous avons aussi des idées qui sonnent bien sur papier, mais qui ne fonctionnent pas bien en jeu avec toutes les autres fonctionnalités.



Pour The Witcher 3, nous avons aussi retiré une tonne de choses, mais au final, tout cela a amélioré le jeu. Maintenant je comprends, c'est décevant pour tout le monde quand cela arrive et aussi difficile à comprendre sans tout le contexte de l'environnement de développement, mais dans ce cas, je vous demande juste de me faire confiance.



Regardez simplement les histoires de tant d'autres jeux que vous pourriez apprécier. Croyez-moi quand je vous dis que pendant leur développement, certaines fonctionnalités que vous aimiez ont également été coupées et que vous les appréciez encore aujourd'hui, peut-être même à cause des retraits.



En fin de compte, il s'agit de savoir à quel point le jeu et ses systèmes vous procurent du plaisir et nous faisons de notre mieux pour que ce soit une expérience aussi formidable que possible. Parfois, pour cela, il faut prendre des décisions difficiles, et, cette fois-ci, vous étiez là pour en être témoin. Si vous vous inquiétez de la quantité de contenu sur notre jeu, pas la peine. Nous sommes notoirement mauvais pour juger de la durée de nos jeux (je me souviens que nous avions estimé que les joueurs finissaient TW3 en 100h), donc nous essayons de ne plus le faire. Mais je ne peux que continuer à dire ce que j'ai déjà dit dans le passé : vous n'avez encore rien vu.



Il reste moins d'un mois maintenant, bientôt toutes vos questions trouveront une réponse (satisfaisante, je l'espère !) et j'ai hâte que vous y jouiez tous enfin. Ça fait longtemps que ça dure. :)

Un long texte qui permet aussi d'en apprend pas mal sur le développement d'un jeu de cette envergure. Comme vous pouvez le voir, le développeur souhaite expliquer les choses en douceur et demande à la communauté d'avoir confiance.

Pour mémoire, Cyberpunk 2077 est prévu pour le 19 novembre sur PC, PS4, Xbox One, PS5 et Xbox Series X et Stadia.