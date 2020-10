Assassin's Creed : Netflix annonce une série Live Action, et même plus

La vie est parfois étrange, les aminches. Alors que l'Humanité connaît l'année la plus "relou" de son histoire récente, Netflix vient se rappeler à notre bon souvenir, en annonçant, l'air de rien, le développement d'une série Live Action sur Assassin's Creed.

Comme annoncé via ce tweet salué par le monde entier, et notamment par un certain Thomas "P", le service de streaming super légal en ligne, sera donc du Live Action de qualité (on imagine, mais en vérité on n'en sait rien), et ce seront les vice-président senior du cinéma et de la télévision d'Ubisoft, Jason Altman, et la directrice du développement de la télévision, Danielle Kreinik, qui seront les producteurs exécutifs de la série.

Après avoir porté l'éternel conflit qui oppose dans l'ombre les Assassins aux Templiers sur le grand écran en 2016 (avec le résultat que l'on sait) et adapté son univers à travers une palanquée de nouvelles littéraires, la série d'Ubisoft trouvera donc sur la plateforme de streaming une nouvelle façon d'écrire son histoire. Dans le sang, cela va sans dire... La première question à laquelle il faudra répondre concerne évidemment la période historique qui servira d'écrin à cette nouvelle page de la saga... Quitte à en profiter pour faire revenir l'assassin favori des joueurs ?

Est-ce donc cela une trilogie ?

Mais ce n'est pas tout ! Selon les dires du site Deadline, la série live action ne serait que la partie émergée de l'iceberg, puisque le contrat passé entre les deux géants porterait également sur deux séries animées, cette fois. Si le manque d'informations croustillantes et tangible se fait donc encore rare, les amateurs de "la" lame peuvent donc être rassurés : sous une forme ou une autre, vous n'avez pas fini d'entendre parler d'Assassin's Creed...

Et vous, que pensez-vous de cette annonce ? Va-t-elle révolutionner le monde de l'entertainment moderne ? Est-ce là une suite logique donnée à la saga multi millionnaire d'Ubisoft ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires ci-dessous, si cela vous plaît.