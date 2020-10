Des GeForce RTX 3060 et 3060 Ti pour novembre ?

Peut-on s'attendre à l'arrivée de RTX 3060 et 3060 Ti plus rapidement que prévu ? C'est en tout cas ce que suggère le catalogue d'un site de revente chinois (qui est encore en ligne à l'écriture de cette news).

Le site de vente TaoBao référence très clairement deux nouvelles cartes graphiques à savoir la RTX 3060 et la RTX 3060 Ti. Le tout est encore visible via ce lien et le portail indique le début des précommandes pour une sortie des cartes dans le courant du mois de novembre.

Sachant que les RTX 3070 sont prévues pour le 29 octobre, on aurait donc des cartes d'entrée de gamme et de milieu de gamme avec très peu d'écart. Si le site chinois est avare en information, on sait au moins que la 3060 Ti serait équipée de 8 Go de VRAM. Selon les rumeurs la 3060 classique embarquerait quant à elle 6 Go de VRAM.

Pour l'heure Taobao indique respectivement 1499 et 2998 yuans pour la RTX 3060 et la RTX 3060 Ti soit 224 et 447 dollars. Mais comme le souligne certains de nos confrères comme Tom's Hardware cela pourrait correspondre à un simple dépôt pour valider la commande.

Si tout ceci s'avère juste, il est intéressant de voir que Nvidia mise beaucoup sur cette gamme 60.