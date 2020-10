Un écran Mini-LED pour la prochaine Nintendo Switch Pro ?

Le journal chinois Economic Daily News fait quelques révélations sur ce qui pourrait potentiellement équiper cette fameuse Nintendo Switch Pro, dont on entend de plus en plus parler, mais dont on ne voit pour le moment... pas grand chose, pour faire simple.

Le modèle Nintendo Switch Pro qui est pour l'heure loin d'être officialisé par le constructeur nippon est sujet à bien des rumeurs et bruits de couloirs depuis de nombreuses semaines désormais.

L'un d'entre eux concerne tout simplement l'écran. En effet, le magazine Economic Daily News révèle que les équipes de Nintendo ont rendu récemment une petit "visite" au sein des locaux de la société Innolux Corporation, spécialiste des panneaux LCD TFT.

De beaux avantages

Cela permettrait notamment à Nintendo d'équiper le modèle de Switch Pro avec un écran Mini-LCD. Une technologie qui permet notamment d'avoir des niveaux de luminosité beaucoup plus intéressants et des noirs beaucoup plus profonds.

Un des avantages concerne également le coût de revient moindre pour la production ce qui permettrait à Nintendo de ne pas proposer une console hors de prix et de rester dans des tarifs classiques (pour le géant de Kyoto en tout cas). Il ne reste plus qu'à attendre 2021 pour en avoir le coeur net. Ou pas ?

Dans tous les cas, les preuves commencent à s'accumuler sur l'existence de cette version "Pro", qui pourrait bien surprendre son monde d'ici quelques mois... De quoi faire de l'ombre aux Xbox Series et autres PS5 ? Qui vivra...

