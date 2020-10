Devil May Cry 5 Special Edition : Quid du Ray Tracing sur Xbox Series S ?

Dans la vie, il faut faire des choix. En ce qui concerne la version Next-Gen de Devil May Cry 5, Capcom a été obligé d'en faire un qui ne ravira pas les acquéreurs du modèle entrée de gamme de chez Xbox.

Il n'y aura pas de mise à jour permettant l'implémentation du Ray Tracing dans Devil May Cry 5 Special Edition, a annoncé Capcom ce mardi 27 octobre.

An update on ray tracing for #DevilMayCry 5 Special Edition on Xbox Series X|S. pic.twitter.com/OCRcGRw5bl - Devil May Cry 5 Special Edition (@DevilMayCry) October 27, 2020

Nous sommes impatients de proposer Devil May Cry 5 Special Edition sur Xbox Series X|S avec un frame rate allant jusqu'à 120 images par seconde, un son 3D amélioré, des temps de chargement réduits, la difficulté Chevalier Noir Légendaire, le mode Turbo et Vergil jouable sur les deux consoles.



Les fans qui jouent à Devil May Cry 5 Special Edition sur Xbox Series X pourront également découvrir le jeu en résolution 4K et avec le DirectX Ray Tracing. Les deux consoles offrent une vitesse et des performances de nouvelle génération extraordinaires, et alors que nous sommes en train d'effleurer la surface de leurs possibilités, nos équipes ont hâte de continuer à explorer les potentiels de la Xbox Series X et de la Xbox Series S à l'avenir.



Alors que le Ray Tracing sera disponible sous forme de mise à jour téléchargeable sur Xbox Series X, Devil May Cry 5 Special Edition ne le prendra pas en charge sur Xbox Series S.

Jusqu'ici, il était acquis que cette option graphique permettant des reflets plus vrais que nature serait ajoutée plus tard sur les deux machines. Mais la Xbox Series S étant un poil moins puissante, il faut consentir à certains sacrifices. Cela restera plus beau, plus fluide que sur Xbox One S|X, mais pour davantage, ce sera le frigo, euh, le monolithe noir qu'il faudra acquérir.

Au passage, peu après cette confirmation, l'éditeur japonais a également révélé que le DLC Vergil serait disponible le 15 décembre prochain sur PS4, Xbox One et PC au prix de 4,99 euros.

Devil May Cry Special Edition est attendu pour le 10 novembre sur Xbox Series X/S et le 19 novembre sur PS5.