Super Mario 3D All-Stars se met à jour et débloque une nouvelle option

Ce n'est pas parce qu'un jeu accuse près d'un quart de siècle au compteur qu'il n'existe pas un peu de place pour quelques améliorations. Nintendo nous en offre aujourd'hui la preuve en dévoilant d'un coup d'un seul une mise à jour globale de la compilation Super Mario 3D All-Stars.

Depuis les premières aventures en trois dimensions du plus célèbre héros de l'industrie, les joueurs se sont habitués à accompagner le placement de la caméra, avant d'en prendre les commandes. L'arrivée de celle nouvelle manière de représenter l'action s'incarnait d'ailleurs dans le personnage de Lakitu, le redoutable ennemi ayant délaissé son statut pour devenir cadreur en CDD.

Nintendo entend aujourd'hui secouer l'intermittent du spectacle avec l'arrivée de la mise à jour 1.1.0 de Super Mario 3D All-Stars, qui devrait permettre dès le 17 novembre d'inverser les commandes de la caméra pour Super Mario 64, Sunshine et Galaxy, et ce pour tous les axes, par-dessus le marché :

A free software update is coming to #SuperMario3DAllStars on 17/11 that adds a new inverted camera control setting for all three games. pic.twitter.com/x3IKq8xreA