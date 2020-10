Cyberpunk 2077 : Animations faciales et lip sync s'illustrent

Alors que nous frémissons à l'idée de pouvoir enfin poser les mains sur un jeu attendu depuis un certain trailer en 2013, et vous livrer notre verdict définitif le plus vite possible, Cyberpunk 2077 trouve de nouvelles manières de nous faire baver. Sans Keanu Reeves ? C'est possible.

Parce qu'il n'est pas question de laisser le moindre détail au hasard en termes d'immersion, CD Projekt RED a souhaité se concentrer sur les animations faciales et la synchronisation labiale de Cyberpunk 2077. En vue de faire encore mieux que The Witcher III : Wild Hunt, les développeurs polonais ont choisi une solution à la pointe de la technologie.

Dans la vidéo ci-dessus, on découvre que la compagnie JALI Research est impliquée. Et les animation faciales, c'est son dada. Grâce à ses outils, qui emploient des principes d'animations spécifiques liés à l'usage de l'intelligence artificielle, pas besoin de motion capture. Toutes les subtilités sont possibles.

Et en français, s'il vous plaît

Et bonne nouvelle : cela s'adapte à toutes les langues. Ou du moins les dix qui seront intégrées au jeu et permettront aussi bien aux anglophones qu'aux chinois, russes, japonais, allemands, polonais, espagnols, portugais, italiens et français de s'y croire.

Le rendu, qui se montre toute à fait étonnant, ne s'applique d'ailleurs pas qu'à une poignée de personnage. Tous les PNJ ce RPG en monde ouvert se déroulant dans la ville de Night City auront droit au même traitement. Ceci fait plaisir.

Cyberpunk 2077 sera disponible sur PS4, Xbox One, PC et Google STADIA le 19 novembre prochain.