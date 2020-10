Microsoft produit un véritable réfrigérateur Xbox Series X, les vidéos

Lorsque Microsoft a dévoilé la Xbox Series X pour la première fois il y a quasiment un an, la forme et la taille de la console ont rapidement provoqué l'hilarité sur les réseaux sociaux. Certains se sont rapidement amusé à comparer la machine à un réfrigérateur, avec les montages qui vont bien. Le constructeur américain, bien conscient de ne pas avoir la console la plus grosse de la génération à venir, a décidé de s'amuser de cette comparaison et de pousser la blague à fond.

À lire aussi : Xbox Series : Des références à la VR trouvées dans le code source d'un jeu

Certains influenceurs et autres célébrités américains ont eu la surprise de recevoir un cadeau pour le moins imposant de la part de Microsoft. En effet, la firme de Redmond s'est amusée à faire produire un véritable réfrigérateur reprenant l'apparence de la Xbox Series X.

Parmi les personnes choisies pour recevoir ce cadeau se trouve la YouTubeuse iJustine (dont la vidéo est disponible ci-dessus) ainsi que le rappeur Snoop Dogg (vidéo elle aussi disponible ci-dessus). Le réfrigérateur offert à ce dernier était par ailleurs rempli de boissons (du gin et du jus d'orange, les mélomanes comprendront) et de nourriture, dont un gâteau en forme de Xbox Series X, au cas où certains n'auraient pas compris le but de la manoeuvre. Le temps du "what the fuck is you doing Bill Gates, fix yo' shit man!" semble donc bien loin pour le D-O Double G...

Le frigo le plus puissant du monde ?

Comme le montre la vidéo d'iJustine, la transformation en Xbox Series X se fait par dessus un réfrigérateur "normal." Outre les lumières vertes présentes dans l'appareil d'électroménager, il est possible d'entendre le bruit de démarrage de la Xbox Series X lorsque la porte du réfrigérateur est ouverte. Bien évidemment, il s'agit là d'une opération marketing et non pas d'un produit destiné à être commercialisé.

Pour rappel, la Xbox Series X, la console cette fois, est toujours prévue pour le 10 novembre prochain.

Que pensez-vous de ce coup marketing ? Le trouvez-vous amusant ? Les opérations de ce type peuvent-elles influer sur votre envie d'acheter telle ou telle console ? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous.