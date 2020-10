Football Manager 2021 : Une refonte globale et des nouveautés

Malgré une année rendue difficile par la crise sanitaire, Sports Interactive compte bien faire fortune avec son Football Manager annuel le 24 novembre prochain. Une édition qui s'annonce riche en nouveautés avec notamment une refonte du système d'interactions.

Un football français en crise, des clubs à la rue, des stades sans vie, un diffuseur TV qui ne veut plus payer son dû, c'est pas vraiment la joie au pays du ballon rond... Fort heureusement, ses aficionados vont pouvoir se consoler avec leur simulation préférée, Football Manager 2021, qui débarque le 24 novembre prochain avec son lot de nouveautés bien senties, comme (presque) à chaque intersaison. Et dans ce souci de réalisme, cher à la série, l'accent a été pointé sur l'un des aspects fondamentaux du métier d'entraîneur : la communication. Limitées, binaires, voire datées, les conférences de presse et autres interactions ont été revues avec notamment l'introduction de tout un système de démonstrations corporelles.

Quant à Mediapro...

On peut en effet désormais joindre le geste à la parole et ainsi adopter la calinothérapie prisée par Jurgen Klopp (Liverpool) pour se mettre les joueurs dans sa poche. Les débats avec les journalistes ont également été enrichis, vos réponses et leurs humeurs ayant un impact sur l'ambiance générale dans la zone de presse. Tous ces échanges sont désormais matérialisés sous la forme de "quick chats" dont l'interface a été particulièrement soignée.

Mais le plus important, c'est le match et les trois points ! Et là aussi, les équipes de Miles Jacobsen ont frappé fort puisque plein d'éléments concernant la préparation des rencontres (ajustements tactiques, changements de composition à la dernière minute, utilisation des statistiques...) ont été ajoutés pour être le plus pointilleux possible. Enfin, de petites améliorations graphiques et esthétiques viendront graisser le moteur de FM 2021, qui tirait un peu la patte. De quoi donner l'envie de perdre (encore) des heures et des points de vie sur ce nouvel opus.