Blade Runner Enhanced Edition manquera 2020

Réapparu sur GOG fin 2019, le fantastique point and click nous renvoyant dans l'univers d'un des meilleurs films de science-fiction de tous les temps ne nous fera pas goûter à sa restauration avant la fin de l'année.

Finalement, Blade Runner : Enhanced Edition ne sortira pas en 2020. La promesse initiale de Nightdive Studios de permettre de retoucher au jeu d'aventure de 1997 dans des conditions un poil plus confortables se perd donc comme les larmes dans la pluie. I ln y'a donc plus de date de sortie pour ce titre initialement attendu sur PS4, Xbox One, PC et Nintendo Switch.

C'est au micro d'Eurogamer que la nouvelle est tombée. Stephen Kick, le patron du studio canadien, qui a souvent les mains occupées par d'autres remasterisations, explique :

Nous avons rencontré certains obstacles par rapport à la technologie employée par le jeu original. Et notre recherche du code source n'a mené à rien.

C'est en effet la triste histoire de ce jeu, qui avait obligé GOG à mettre les mains dans les cambouis : son code source a été bêtement égaré par Westwood lors d'un déménagement en 2003. Nightdive fondait quelques nouveaux espoirs après qu'EA a remis la main sur de vieux assets lors du développement de Command & Conquer Remastered. Mais il semblerait que l'éditeur ne soit pas très coopératif.

Nous avons eu des discussions avec EA sur ce qu'il y a d'autre dans le coffre-fort qu'ils ont trouvé concernant Blade Runner, et nous n'avons pas été en mesure d'obtenir une réponse claire. Et même s'il y avait quelque chose, il est très peu probable qu'ils nous le disent pour des raisons juridiques, principalement. C'est un peu décevant, car nous espérions au moins obtenir les enregistrements audio originaux.

Si l'entreprise de nettoyage via rétro-ingénierie - dont vous avez un avant goût dans la vidéo ci-dessus - demande des efforts colossaux, elle n'est pas impossible, le moteur maison, KEX, devant pouvoir tout gérer. On croise les doigts, même si les pixels de la version disponible sur GOG ont toujours un charme fou et ne gâchent pas du tout l'enquête de Ray McCoy.