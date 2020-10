Nvidia : Les RTX 3080/20 Go et RTX 3070/16 Go aux oubliettes ?

Certaines rumeurs et fuites faisaient mention de l'existence d'une surpuissante RTX 3080 en version 20 Go de VRAM et d'une RTX 3070 en version 16 Go. Il semblerait en fait que les deux produits ne soient plus à l'ordre du jour chez Nvidia.

Ca ne vous a pas échappé même si vous n'êtes pas directement joueur PC : les cartes graphiques RTX 3080 et 3090 sont en rupture de stock partout. Dans ces conditions, Nvidia aurait pris la décision d'annuler les cartes graphiques RTX 3080 et 3070 pourvues de davantage de VRAM, à savoir 20 Go et 16 Go respectivement.

Une annulation ou un report ?

On apprend la nouvelle via le toujours très informé site videocardz qui précise en plus que ces GeForce RTX 3080 20 Go pourraient en fait être une réponse réfléchie aux AMD Radeon RX 6900/6800 avec GPU Navi 21 qui semblent surpuissantes. On pourrait donc imaginer revoir ces cartes sur le devant de la scène un peu plus tard avec la mention Super pour contrer les plans d'AMD.

Notons que, de manière amusante, le site Videocardz a indiqué sa source comme provenant du "Jensen's Laptop". À savoir l'ordinateur du grand patron de Nvidia.