Shenmue 3 : Les 195 pistes de sa bande-originale bientôt disponible en CD et vinyle

Parmi les points forts de la série des Shenmue ont toujours figuré les musiques. Shenmue III ne déroge pas à la règle avec une bande-originale dense et variée qui habille parfaitement la suite de la quête de Ryo Hazuki. Pour faciliter son écoute aux fans de Shenmue et aux mélomanes, cette bande-originale pourra prochainement être achetée sous divers formats.

À lire aussi : La bande-originale de Shenmue 2 bientôt sur vinyle

Brave Wave Productions, Ys Net et Limited Run Games viennent d'annoncer la commercialisation prochaine de la bande-originale complète de Shenmue III. Cette compilation, composée de 195 pistes (rien que ça), comprends tous les morceaux spécifiquement composés pour Shenmue III, ainsi que des musiques initialement créées pour Shenmue et Shenmue II (dont le cultissime thème du Tomato Convenience Store, jamais proposé dans les disques Shenmue vendus jusqu'à présent).

Les personnes intéressées par Shenmue III The Definitive Soundtrack n'auront que l'embarras du choix en matière de format. En effet, cette bande-originale sera commercialisée en CD, vinyle et en dématérialisé. Et, histoire de satisfaire le plus grand monde, l'offre en Vinyles est composée de plusieurs produits. Si l'annonce évoque principalement les revendeurs américains, il convient de noter que les français intéressés par cette bande-originale pourront se la procurer sur le site BigWax.io.

Trois salles, trois ambiances

L'édition dématérialisée sera proposée sur la page Bandcamp de Brave Wave Productions au prix de 30 dollars ainsi que sur différents services de streaming et boutiques virtuelles (les prix pourront varier d'une plate-forme à l'autre). Sur Bandcamp spécifiquement, la bande-originale de Shenmue III pourra être précommandée à partir du 6 novembre prochain, pour une mise en ligne le 19.

Pour ce qui est de la version CD, le coffret complet contiendra 6 CD, livrés dans une "boîte spéciale" accompagnée d'un livret contenant des remarques de Yu Suzuki et des documents d'archives. Les précommandes de ce coffret débuteront chez Limited Run Games à partir du 20 novembre prochain, au prix de 49,99 dollars. D'autres revendeurs proposeront également le coffret par la suite.

Du côté des vinyles, c'est là que les choses se compliquent. En effet, cinq produits différents seront mis en vente afin de couvrir les besoins/envies/moyens du plus grand nombre de fans de Shenmue III :

Shenmue III Original Soundtrack Music Selection :

Coffret comprenant deux vinyles or et argent sur lesquels se trouvent une sélection des 33 pistes de Shenmue III les plus "iconiques." Ces disques sont accompagnés d'un livret contenant des remarques de Yu Suzuki et des documents d'archives, ainsi que d'un code permettant de télécharger les versions numériques de ces 33 pistes. Les précommandes pour cette version ouvriront le 20 novembre prochain. Le coffret sera vendu 40 euros sur le site de BigWax et proposé chez d'autres revendeurs plus tard.

Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 1 : Bailu Village :

Coffret 5 disques avec 82 pistes tirées de la première moitié de Shenmue (partie se déroulant dans le village Bailu). Ces disques sont accompagnés d'un livret contenant des remarques de Yu Suzuki et des documents d'archives, ainsi que d'un code permettant de télécharger les versions numériques de l'intégralité des 195 pistes de l'OST. Les précommandes pour cette version ouvriront le 20 novembre prochain. Le coffret sera vendu 125 euros sur le site de BigWax.

Shenmue III The Definitive Soundtrack Vol. 2 : Niaowu :

Coffret 6 disques avec 113 pistes tirées de la seconde moitié de Shenmue (partie se déroulant dans la ville de Niaowu). Ces disques sont accompagnés d'un livret contenant des remarques de Yu Suzuki et des documents d'archives, ainsi que d'un code permettant de télécharger les versions numériques de l'intégralité des 195 pistes de l'OST. Les précommandes pour cette version ouvriront le 20 novembre prochain. Le coffret sera vendu 150 euros sur le site de BigWax.

Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection :

Coffret 11 disques avec l'intégralité des 195 pistes tirées de Shenmue III. Ces disques sont accompagnés d'un livret contenant des remarques de Yu Suzuki et des documents d'archives, ainsi que d'un code permettant de télécharger les versions numériques de l'intégralité des 195 pistes de l'OST. Les précommandes pour cette version ouvriront le 20 novembre prochain. Le coffret sera vendu 300 euros sur le site de BigWax ainsi que chez d'autres revendeurs pendant une durée limitée.

Shenmue III The Definitive Soundtrack Complete Collection signée par Yu Suzuki :

Coffret 11 disques avec l'intégralité des 195 pistes tirées de Shenmue III. Ces disques sont accompagnés d'un livret contenant des remarques de Yu Suzuki et des documents d'archives, ainsi que d'un code permettant de télécharger les versions numériques de l'intégralité des 195 pistes de l'OST. De plus, ce coffret est livré avec un poster format A4 signé par Yu Suzuki. Les précommandes pour cette version ouvriront le 20 novembre prochain. Le coffret, limité à 500 exemplaires, sera vendu 350 euros sur le site de BigWax.

Des photos de ces différents coffrets sont disponibles dans notre galerie ci-dessous. Voilà les fans de Shenmue prévenus.