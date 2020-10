Ghostrunner : Les versions PS5 et Xbox Series arriveront gratuitement en 2021

À seulement quelques jours de sa sortie (et de notre test en bonne et due forme), le slasher à la première personne Ghostrunner ne traîne pas, et fonce déjà comme un seul homme vers son destin, près à se frotter aux consoles de nouvelle génération.

Comme tant d'autres titres avant lui, Ghostrunner profite donc de l'arrivée prochaine de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X/S chez nous pour parler du futur, et rassurer les samouraïs avides de nouveautés. En effet, l'éditeur All In! Games annonce aujourd'hui que son titre "entre Mirror's Edge et Super Meat Boy" (© Vincent Elmer-Fudd) sortira également sur consoles next-gen en 2021.

Peu importe la machine sur laquelle vous jetterez votre dévolu : la version PS5 ou Xbox Series de Ghostrunner sera offerte aux joueurs PS4 et Xbox One. Mais cette fois l'éditeur ne vient pas encore préciser quelques améliorations auxquelles nous serons en droit d'attendre, mais rappelle non sans malice que les précommandes current-gen de leur nouveau titre leur assureront l'accès à quelques items exclusifs, dont un katana corrélé à leur console. C'est donc ça, être incisif ?

Pour ceux qui n'auront pas la patience d'attendre l'année prochaine, rappelons que Ghostrunner dégainera son katana aiguisé comme... une lame (CQFD) ce mardi 27 octobre 2020 sur PC, PS4, Switch et Xbox One.

Rendez-vous d'ici là pour le test !