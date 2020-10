Recevez Cyberpunk 2077 Edition Day One sur PS4 et cagnottez 5€ sur Cdiscount

Le mois de novembre se profile à grand pas et avec lui l'arrivée d'un des jeux les plus attendus de l'année 2020 : Cyberpunk 2077. C'est donc le moment parfait pour faire des bonnes affaires avec Cdiscount et notamment profiter du système avec abonnement permettant de cumuler les réductions et ainsi de vous offrir le jeu de vos rêves à moindre coût !

Jouez à Cyberpunk 2077 dès sa sortie !

Après des années de développement (le projet a démarré en 2012 !) CD Projekt est bientôt prêt à dévoiler son prochain chef-d'oeuvre, et il est possible grâce à Cdiscount de précommander la version PS4 à 54,99€ dès maintenant pour le recevoir le jour de sa sortie officielle, soit le 10 décembre prochain.

RPG, FPS et Science-fiction dystopique

Cyberpunk 2077 est un jeu d'aventure/action qui mélange habilement RPG, FPS ou encore exploration. Il dépeint un univers de science-fiction dystopique qui est une adaptation du jeu de plateau du concepteur américain Mike Pondsmith, créé en 1988.

Pour mémoire Cyberpunk 2077 est un RPG en monde ouvert qui se déroule à Night City, une mégalopole obsédée par le pouvoir, la séduction et les modifications corporelles. Dans le jeu vous y incarnez V, un mercenaire à la recherche d'un implant unique qui serait la clé de l'immortalité. Personnalisation complète de votre personnage, nombre incalculable de quêtes, choix nombreux ayant un impact significatif sur le monde qui vous entoure... Vous êtes le maître de votre destin dans la ville de Night City. Une mégalopole qui est découpée en plusieurs districts pour vous proposer des ambiances toutes plus différentes les unes que les autres avec des quartiers comme : Watson, Westbrook, City Center, Heywood, Pacifica, et Santo Domingo.

Edition Day One PS4

La version Edition Day One PS4 à 54,99€ est totalement "optimisée PS5" afin de profiter de toute la puissance graphique de la nouvelle console de Sony.

La version Edition Day One PS4 à 54,99€ est d'ailleurs celle qui nous intéresse au premier chef aujourd'hui puisqu'il faut savoir qu'elle est totalement "optimisée PS5" afin de profiter de toute la puissance graphique de la nouvelle console de Sony.

Cette version disponible sur Cdiscount est la version Day One à 54,99€, à savoir qu'en plus du jeu elle vous permet aussi de profiter de tout un tas de bonus, listés ci-dessous pour plus de clarté :

La bande originale

Une jaquette réversible

Un Compendium de l'univers et du lore du jeu

Des cartes postales de Night City

Une carte de Night City

Des autocollants

Un petit artbook au format numérique

Le livre original Cyberpunk 2020 au format numérique

Des fonds d'écran pour ordinateur et mobile

Alors, qu'attendez-vous pour en profiter ? Pour ce faire, rendez-vous directement via les liens orangés sur cette page.

