Fire Emblem : Le premier épisode s'annonce sur Switch en Occident

La série d'Intelligent Systems omniprésente dans Super Smash Bros. Ultimate trouve ses origines dans un jeu paru en 1990, que nous n'avons jamais, en Occident, connu officiellement. Tout vient à point à qui sait attendre : Fire Emblem : Ankoku Ryû to Hikari no Tsurugi sera bientôt sur Switch pour nous.

Fire Emblem : Shadow Dragon and the Blade of Light arrive le 4 décembre prochain sur Nintendo Switch chez nous. Il s'agira du jeu original dans une version traduite en anglais, ce qui constituera une première. Les aventures de Marth, Caeda, Minerva et tous les autres n'ont en effet jamais quitté le territoire japonais autrement que par le remake DS.

Ce sera donc l'occasion de découvrir les origines de la saga, qui propose plus d'une cinquantaine de personnages jouables et avec qui tisser des liens, avec une petite touche de modernité : une fonctionnalité

Une fois encore, après Super Mario Bros. 35, Nintendo agite une drôle de menace. Le classique du jeu de stratégie de la NES, qui coûtera très exactement 5,99 euros sur l'eShop, ne sera disponible que pour une durée limitée : jusqu'au 31 mars 2021. Pourquoi ? Allez savoir.

Toujours est-il que si l'on peut fêter cette sortie, l'Europe va avoir une bonne raison de hurler. Les 30 ans de la série sont en effet joliment fêtés de l'autre côté de l'Atlantique, avec une édition physique :

Get a lesson in #FireEmblem history with the Fire Emblem 30th Anniversary Edition.



✅ Replica NES Game Pak art piece & game box

✅ Mini #NintendoPower collectible

✅ Legacy of Archanea deluxe art book

✅ + more!



Available 12/4, while supplies last.https://t.co/Z2Ku04mPez pic.twitter.com/ZUdFsYN5aB