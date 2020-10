Surprise : Le survival-horror Visage sort dans quelques jours

En Early Access depuis octobre 2018, le jeu des canadiens de SadSquare arrive au terme de son développement. Et quoi de mieux, comme d'autres projets qui donnent la chair de poule, que de viser une sortie avant Halloween ? Rien, en fait.

Visage sera disponible sur PC, PS4 et Xbox One le vendredi 30 octobre. Vous n'arrivez pas à resituer ce projet ? Nous l'avions suivi entre 2016 et 2017, époque où sa campagne Kickstarter s'achevait sur un succès. Il nous avait alors très naturellement tapé dans l'oeil par sa plastique avantageuse (voir les images dans notre galerie), ses promesses et la méchante impression qu'il descendait d'un certain teaser jouable de Silent Hills.

Visage fera-t-il bonne figure ?

Le scénario de Visage, découpé en quatre chapitres, prévoit de vous emmener dans une maison très particulière, que Stéphane Plaza n'essaierait certainement pas de vous vendre. Vivante, en perpétuelle mutation, dédalique, elle a été le théâtre de terribles événements que vous allez revivre en arpentant ses couloirs et ses pièces sombres et qui sentent pas très bon. Vous vous doutez bien que les esprits qui la hantent en auront après vous, et que, comme par hasard, si vous pouvez manipuler tous les objets à votre portée, vous n'aurez aucun moyen de vous défendre, lent et empoté que vous êtes.

Et là, vous commencez à FLIPPER.