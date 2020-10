R-Type Final 2 s'annonce en version physique, aussi sur Xbox Series X et S

Lorsqu'on attend une suite depuis près de deux décennies, ce n'est a priori pas quelques malheureux mois supplémentaires qui pourraient venir gâcher la fête. Le studio Granzella semble l'avoir bien compris, et offre aux collectionneurs de bonnes raisons de patienter encore un peu avant de pouvoir découvrir R-Type Final 2.

Que la route est longue pour la suite du shoot'em up de 2003 : lancé avec succès sur Kickstarter au printemps 2019, le jeu était au départ attendu pour le mois de décembre 2020, avant de finalement louper son saut dans l'hyperespace, pour mieux nous donner rendez-vous au printemps.

Un voyage inaugural et printanier

Sans doute soucieux de sécher les larmes des pilotes attristés, l'éditeur de niche NIS America annonce aujourd'hui l'arrivée d'une version physique en Europe, baptisée "Inaugural Flight" et disponible dans notre galerie d'images. Pas encore disponible sur la boutique en ligne de la branche américaine, cette édition détaille tout de même dès aujourd'hui son contenu :

Le jeu R-Type Final 2

La bande-son du jeu sur CD

Le mini artbook « The Artwork of R-Type Final 2 »

Une boîte collector

Mais ce n'est pas la seule bonne nouvelle du jour, puisque le shoot'em up et sa palanquée de vaisseaux customisables à souhait s'annonce également sur Xbox Series X et S, dans une version tout aussi physique. Quelle classe.

Il ne nous reste plus qu'à croiser les doigts pour que R-Type Final 2 tienne sa promesse, et atterrisse donc au printemps 2021 sur PC, PS4, Switch, Xbox One et Xbox Series X/S.