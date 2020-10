Watch Dogs Legion : Le système de microtransactions détaillé

Des microtransactions seront bien de la partie dans Watch Dogs Legion. Et contrairement à ce que les héros du jeu seraient tentés de faire, il ne sera pas possible de hacker le jeu pour en profiter gratuitement.

À lire aussi : PS5 : Ubisoft confirme la résolution et le framerate d'Assassin's Creed Valhalla

Ubisoft vient de détailler le système de microtransactions de Watch Dogs Legion dans un message posté sur le site officiel du jeu. Le troisième épisode de la saga Watch Dogs disposera d'une "boutique in-game premium" dans laquelle les joueurs pourront dépenser de vraies sommes d'argent afin de se procurer diverses choses à utiliser dans le jeu.

Mais avant d'entrer dans les détails, il convient de préciser qu'il n'est pas question de livres sterling dans l'univers de Watch Dogs Legion. En effet, la monnaie qui a cours dans le Londres du jeu est l'ETO. De l'ETO peut être obtenu dans le jeu en réalisant diverses actions comme compléter des quêtes annexes, prendre part à certaines activités ou encore en trouvant des coffres sur la map du jeu. Cette monnaie virtuelle peut ensuite être utilisée en cours de partie pour se procurer des éléments cosmétiques (vêtements, skins d'armes, etc.).

Hacker mais pas tricher

En parallèle à ça, les joueurs auront donc accès à une boutique consacrée aux microtransactions. Dans cette dernière, ils pourront donc dépenser leurs dollars/euros/livres sterling (etc.) pour acheter des objets cosmétiques, des packs d'ETO, une carte indiquant l'emplacement in-game des objets à collectionner ou encore des agents.

À propos de ces derniers, Ubisoft insiste sur le fait qu'il n'est pas ici question de "pay-to-win." Les traits de personnalité, les tenues, les masques ou encore les accessoires cosmétiques associés à ces agents achetés peuvent également être trouvés sur les PNJ pouvant être recrutés normalement en cours de partie. Selon l'éditeur, ces agents payants ne procurent pas d'avantages supplémentaires.

Pour rappel, Watch Dogs Legion sera disponible le 29 octobre prochain sur PS4, Xbox One et PC. Le jeu débarquera sur Xbox Series S/X le 10 novembre et sur PS5 le 19 novembre. Les personnes qui se procureront les versions Xbox One et PS4 pourront les mettre à jour gratuitement sur Xbox Series S/X et PS5 respectivement.

Vous arrive-t-il de céder aux sirènes des microtransactions ? Si oui, pour faire quels types d'achats ? Comptez-vous vous procurer Watch Dogs Legion ? Dites-nous tout dans les commentaires ci-dessous.