eFootball PES 2021 accueille son Data Pack 2.0

Présenté par Konami comme uns mise à jour, mais finalement un peu plus que ça (voir le TEST d'Alix), eFootball PES 2021 Season Update a justement droit, dès maintenant, à une nouvelle mise à jour.

C'est le moment pour les joueurs d'eFootball PES 2021 de profiter du Data Pack 2.0. Comme son nom l'indique, il ne touche guère au gameplay du dernier épisode de PES conçu sur cette génération de consoles, mais s'intéresse uniquement au contenu. Comment ? Eh bien en revoyant plus de 150 visages de footballeurs, en mettant à jour les données de plusieurs ligues, clubs et joueurs, et en amenant un nouveau coach

Gerrard, il faut que je te parle

Parmi les faciès retravaillés, on compte des joueurs des clubs partenaires comme Ansu Fati (FC Barcelone), Cristiano Ronaldo (Juventus), William Saliba (Arsenal), Albian Ajeti (Celtic FC) et Francisco Trincão (FC Barcelone). Les kits de plus de 200 équipes ont été modifiés, 14 paires de chaussures intégrées, une nouvelle célébration ajoutée.

Mais le plus important, pour ceux qui aiment les joueurs de légende, reste l'arrivée comme manager en Ligue des Masters de Steven Gerrard, ex-milieu iconique de Liverpool actuellement à la tête des Glasgow Rangers.

Pour terminer, des joueurs de la Série Moments Iconiques suivants arrivent dans les campagnes MyClub :

Le 22 octobre - Ronaldinho (Match iconique : 08/03/2005)

Le 22 octobre - Carles Puyol (Match iconique : 19/01/2012)

Le 22 octobre - Deco (Match iconique : 07/01/2006)

Le 29 octobre - Patrick Viera (Match iconique : 15/05/2004)

Le 29 octobre - Sol Campbell (Match iconique : 04/05/2002)

Le 29 octobre - Gilberto Silva (Match iconique : 11/08/2002)

eFootball PES 2021 est disponible sur PS4, Xbox One et PC.