Uplay et Ubisoft Club vont laisser place à Ubisoft Connect

Comme Gameblog, qui devrait avoir droit à une V4 flambant neuve très prochainement, nous dit-on dans l'oreillette, Ubisoft a décidé qu'il était temps de dépoussiérer ses services et outils communautaires.

Ubisoft Connect sera disponible le 29 octobre (jour de la sortie de Watch Dogs Legion). Cette appellation concerne le mariage entre son launcher Uplay et son programme de fidélité Ubisoft Club, qui vont donc gentiment s'effacer, parce qu'il faut tendre à la simplification avec l'arrivée des consoles Next-Gen.

Cette nouvelle "interface universelle" gratuite, permettant d'interagir avec les services et les jeux de la communauté Ubi, sera proposée aussi bien sur PC que sur consoles mobiles et supports de Cloud Gaming.

Ubisoft Connect est l'écosystème de services aux joueurs pour tous les jeux Ubisoft et sur toutes les plateformes. Ce système réunit et améliore Ubisoft Club, notre programme de fidélité, et Uplay, notre application de bureau, pour créer une structure accessible sur toutes les plateformes. Son objectif est simple : offrir le meilleur environnement possible à tous les joueurs, leur permettant de profiter pleinement de leurs jeux et d'échanger avec les autres joueurs, quelle que soit leur plateforme.



Tous les jeux actuels et tous les futurs titres d'Ubisoft prendront en charge les services et le programme de fidélité d'Ubisoft Connect.



Dans nos jeux d'ancienne génération, vous pourrez accéder aux services d'Ubisoft Connect (statistiques, classement et Conseils personnalisés, le cas échéant), mais le système de Défis ne sera pas disponible. Par conséquent, nous avons décidé de vous offrir toutes les Récompenses disponibles dans ces jeux et vous pouvez ainsi profiter à présent gratuitement de plus de 1 000 Récompenses !

On trouvera des statistiques, des défis et des récompenses fréquemment, suivant les jeux, et même une fonctionnalité Smart Intel pour des aides personnalisées. Enfin, le cross-platform et la cross-progression vont devenir loi

Conçu pour une nouvelle ère du jeu vidéo, où les joueurs souhaitent jouer, progresser et rester en contact avec leurs amis où qu'ils soient, Ubisoft Connect pose les fondations qui leur permettront de profiter des jeux et services d'Ubisoft partout, et de faire des fonctionnalités multi-plateformes* un standard chez l'éditeur à l'avenir.



Dans le cadre de cet engagement, la cross-progression, sur toutes les plateformes et tous les services, sera déjà disponible avec certains des jeux Ubisoft les plus attendus, dont Assassin's Creed Valhalla, Immortals Fenyx Rising et Riders Republic.