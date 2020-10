Darkest Dungeon 2 en accès anticipé sur Epic Games Store, sortie prévue en 2021

C'est le très guétifa Plume qui avait confirmé au monde entier l'arrivée prochaine de Darkest Dungeon 2, souvenez-vous, c'était précisément le 20 février 2019, et il était tout chose.

À voir aussi : PS5 : Un footballeur du Bayern Munich pose avec la DualSense

Développé par le studio Red Hook, les vrais savent qu'on a affaire ici à un RPG Rogue-like très tactique, et qui n'a donc pas vraiment donné signe de vie depuis de nombreux mois.

Fort heureusement pour les amateurs du genre, son développeur se rappelle ce jour à notre bon souvenir avec une nouvelle vidéo teaser aujourd'hui. On y voit ainsi les premiers héros du volet originel, de retour dans cette nouvelle aventure donc, mais toujours pas de date de sortie précise à se mettre sous la dent.

Tout juste apprend-on que Darkest Dungeon 2 est désormais prévu pour l'année 2021 sans autre détail, et en accès anticipé sur l'Epic Games Store. Pour le reste, mystère et boule de gomme. Ah si, un petit quelque chose venu tout droit de l'EGS :

Le second volet tant attendu du JdR gothique et sans pitié de Red Hook ! DDII testera votre force de caractère et votre passion... jusqu'aux limites de la folie. Armé de courage et de provisions, menez votre équipe dans cette aventure. Avancez à vos risques et périls !