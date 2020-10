Puyo Puyo Tetris 2 dévoile un nouveau mode talentueux en vidéo

La suite d'un des puzzle-games multi qui auront le plus occupé la rédaction ces dernières années est en chemin. Avant que les esthètes de Tetris et de Puyo Puyo ne s'affrontent à nouveau, il y a encore quelques semaines. Sega en profite pour présenter un nouveau mode.

Puyo Puyo Tetris 2 proposera le mode Combat de Talents, présenté ici en vidéo. Il s'agit d'une nouvelle approche, un poil RPG, permettant de créer des équipes de trois personnages du jeu, dont les compétences uniques se révéleront fort utiles. Voici comment est décrit le mode en question :

Testez votre puissance !

Chaque personnage débute avec une spécialité unique et apprend de nouvelles compétences au fur et à mesure. Sélectionner des personnages disposant de compétences complémentaires est essentiel pour remporter des parties dans le mode Combat de Talent. En jouant, vous allez faire éclater des lignes de Puyos ou nettoyer des lignes de Tetris, et expédier des Puyos ou des blocs de détritus à l'autre joueur. Quand les détritus tombent, votre adversaire perd des PV et quand ils tombent à 0, vous l'emportez !

Nouvelles fonctionnalités du mode « Combat de Talent »

Compétences de personnage : développez de puissantes compétences de personnage pour changer la donne, que ce soit en regagnant des PV, en changeant la couleur des Puyos, ou encore en supprimant des lignes de Tetris. Bien plus de compétences sont à découvrir.

développez de puissantes compétences de personnage pour changer la donne, que ce soit en regagnant des PV, en changeant la couleur des Puyos, ou encore en supprimant des lignes de Tetris. Bien plus de compétences sont à découvrir. Gagnez des niveaux : augmentez les PV, les PM, l'Attaque, la Défense ou la Récupération de votre personnage, en jouant en mode Aventure.

augmentez les PV, les PM, l'Attaque, la Défense ou la Récupération de votre personnage, en jouant en mode Aventure. Cartes d'objets : renforcez votre équipe avec des Cartes d'objets qui améliorent leurs caractéristiques, et profitez d'offres exclusives liées à l'édition de lancement du jeu.

Des news du jeu en ligne

Les fonctionnalités online ont également été détaillées par la firme au hérisson bleu. Là encore, tout ce qu'il y a à savoir est là, sans fioritures :

Fonctionnalités en ligne :

Ligue Puzzle : vous voulez un défi ? Les ligues vous permettent de jouer au niveau de compétition le plus élevé selon votre catégorie : Puzzle (choix libre entre Puyo Puyo ou Tetris), Tetris, Puyo Puyo et Combat de Talent.

Jeu libre : si vous voulez une expérience de jeu plus relaxante, profitez des modes en ligne Jeu libre de Puyo Puyo™ Tetris® 2. Jusqu'à quatre joueurs peuvent s'affronter en mode Versus, Combat de talent, Swap, Fusion, Party ou Big Bang, avec des paramètres de partie personnalisables. Créez une salle et invitez vos amis à jouer !

Classement de Défi : vous pouvez partager et comparer vos scores avec ceux des joueurs du monde entier dans différents modes de Défi, notamment les modes Endless Fever, Endless Puyo, Tiny Puyo, Sprint, Marathon et Ultra. Les classements vous permettent de mettre en avant votre meilleur score et de voir où se situent vos adversaires.

Pour bien finir cet article, on peut vous dire que les précommandes sont ouvertes et que l'édition de lancement offrira des packs de cartes d'objets rares, dont celui du Combat de Talent, et que d'autres contenus sont prévus après la sortie de Puyo Puyo Tetris 2, calée au 8 décembre prochain sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et Nintendo Switch - la version Steam semble vouloir jouer les secrètes...