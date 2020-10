League of Legends : Le jeu mobile aura son premier tournoi demain, le Verizon Wild Rift Invitational

Ce jeudi 22 octobre, Riot Games et l'entreprise de télécommunications Verizon s'associent pour un tournoi sur la version mobile du célèbre MOBA. De grands noms américains participeront au tournoi comme Rick Fox, Aphromoo et Meteos, sur l'iPhone 12.

Alors que la phase bêta de la version mobile de League of Legends, Wild Rift, n'a pas encore atteint l'Occident, un tournoi a été organisé pour offrir un premier aperçu au public. Comme pour la plupart de ses événements Invitational, des personnalités connues de League of Legends, mais aussi d'autres milieux, ont été invités pour y participer.

Personnalités du jeu et au-delà

En fait, ce tournoi ne se déroulera pas vraiment demain, 22 octobre pour l'Europe : il se lancera dans la nuit du 23, à 3h30 du matin. Il sera évidemment disponible en replay sur la chaîne Twitch Rivals. Voici les invités au tournoi :

Personnalités de la communauté League of Legends : Meteos, LeTigress, Rick Fox, Aphromoo

Zedd : DJ qui a notamment composé la chanson du mondial de 2016, "Ignite"

Nate Hill et EMUHLEET : Streamers sur la plateforme Twitch

Joe Manganiello : Acteur qui a joué dans des films de Marvel et DC, Magic Mike, ou encore True Blood

qui a joué dans des films de Marvel et DC, Magic Mike, ou encore True Blood Cesaro : Un lutteur professionnel dans la ligue officielle américaine (WWE)

Plus qu'un simple portage, Wild Rift sera un jeu avec sa meta et ses mécaniques de gameplay à part entière pour s'adapter au mieux à la plateforme mobile. Des items et des skins exclusifs à la version à une refonte de toute la Faille de l'Invocateur, Riot Games n'a pas lésiné sur les moyens pour proposer enfin sa version mobile des années après que Honor of Kings (aussi appelé Arena of Valor) s'est emparé du marché des MOBA mobiles.

Avant ce tournoi, Wild Rift a obtenu une présentation ambitieuse avec un segment dédié dans la conférence en ligne du reveal de l'iPhone 12 par Apple. Il a été choisi comme le jeu de référence pour présenter les performances du mobile, entre sa batterie à grande capacité et ses performances graphiques.

Il n'y a pas encore de date sur l'arrivée de la phase bêta du jeu en Europe, mais il est déjà possible de se préinscrire via la page du jeu sur Android et iOS. Cet événement s'organisera en ligne.