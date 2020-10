Hyrule Warriors L'Ère du Fléau nous surprend avec le look de ses personnages

Si les fans des plus illustres sagas de l'industrie aiment se lancer durant d'interminables débats concernant le lore plus ou moins legit d'un univers fantasmé, peu de licences ont su générer autant de crépages de chignon que The Legend of Zelda. Vous avez déjà entendu parler de sa fameuse chronologie officielle ?

Depuis quelques années, il semble en effet vital de dresser l'ordre dans lequel se sont déroulés les épisodes d'une des plus célèbres séries de l'industrie. Heureusement pour les historiens aux oreilles pointues, l'arrivée d'Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau ne devrait pas bouleverser leurs habitudes, puisqu'il se situe précisément 100 ans avant les événements de Breath of the Wild, et pose donc d'emblée sa chronologie.

De vieilles connaissances

Et parmi les rares habitants d'Hyrule à avoir connu ledit Fléau déjà mentionné dans l'aventure de 2017, on trouve notamment le duo de scientifiques composé de Pru'Ha et de son acolyte Faras, déjà rencontrés dans le villge d'Akkala, et qui dévoilent aujourd'hui leur look dans notre galerie d'images. Rien ne vient malheureusement détailler le rôle que joueront ces deux pôles qui ont plutôt tendance à se repousser, mais il y a fort à parier que ceux qui ont porté Link jusqu'au Sanctuaire de la Renaissance devraient tirer leur épingle du jeu.

Comment ? Réponse à la sortie d'Hryule Warriors : L'Ère du Fléau, attendu sur Switch pour le 20 novembre prochain. En attendant, vous pouvez évidemment nous faire part de vos théories les plus folles dans les commentaires ci-dessous, nom d'un Korok.