PlayStation Plus : Les jeux PS4 ET PS5 "gratuits" de novembre 2020 annoncés

Tous les mois, Sony offre à ses abonnés PlayStation Plus un cadeau en remerciement de leur fidélité. Le constructeur donne l'opportunité de télécharger des jeux gratuitement. On sait que vous les attendez impatiemment à chaque fois... Voici ceux qui seront proposés sur PS4, et pour la première fois sur PS5, pour le mois de novembre 2020.

Le mois d'octobre vous avait permis d'enchaîner les dérapages à 200 km/h et d'aller sucer le sang des braves londoniens au début du XXème siècle, grâce à Need For Speed Payback et Vampyr. Vous avez vu votre dose et il est maintenant temps de connaître la suite. Qu'est-ce que le PlayStation Plus a dans le frigo pour vous ? Eh bien il a du jeu PS4 ainsi qu'un jeu PS5 à vous proposer.

La PS5 rejoint la fête

La PS5 sortant en Europe le 19 novembre prochain, un premier jeu PS5 sera inclus dans l'offre PlayStation Plus le mois prochain. Ce titre, disponible du 19 novembre au 4 janvier inclus est :

Pas question de jouer la montre ou le suspense : voici les jeux PS4 que les abonnés PlayStation Plus pourront aller télécharger gratuitement à partir du mardi 3 novembre et jusqu'au lundi 30 novembre :

Collection Permanente

Grâce à la rétrocompatibilité offerte par la PS5, ces deux jeux du catalogue de la PS4 seront également utilisables sur la nouvelle console de Sony. En parallèle à ça, les utilisateurs de PS5 abonnés PlayStation Plus auront accès à la PlayStation Plus Collection à partir du 19 novembre prochain. Ce nouveau programme leur permettra de télécharger et de jouer à des versions complètes d'une sélections de jeux du catalogue de la PS4. Ces jeux dont la liste s'est allongée depuis septembre dernier, sont :

Jeux des studios de Sony :

Jeux d'éditeurs et développeurs Third Party :

Comme pour les jeux PlayStation Plus "gratuits" habituels, les jeux inclus dans la PlayStation Plus Collection peuvent être conservés et utilisés tant que l'abonnement PlayStation Plus est actif.

Pour rappel, l'abonnement PlayStation Plus coûte 59,99 euros pour 12 mois, 24,99 euros pour 3 mois et 8,99 euros pour 1 mois.