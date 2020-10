Xbox Games With Gold : Les jeux Xbox "gratuits" de novembre 2020 s'annoncent

Chaque mois, Microsoft donne la possibilité à ses abonnés Xbox Live Gold et Game Pass Ultimate de récupérer une poignée de jeux Xbox sans qu'ils aient à débourser quoi que ce soit. Et voici ce qui les attend pour le mois de novembre 2020.

À voir aussi : PlayStation Plus : Les jeux PS4 ET PS5 "gratuits" de novembre 2020 annoncés

En octobre, les abonnés Xbox Live Gold ont pu une fois encore prendre deux jeux Xbox One, un Xbox 360 et un dernier venu de la toute première génération de consoles de Microsoft. Il s'agissait de Slayaway Camp : Butcher's Cut, Maid of Sker, Sphinx et la Malédicition de la Momie et Costume Quest. Changement de mois, changement de cadeaux. Votre ludothèque pourra s'agrandir avec quatre nouveaux titres.

Tu triches Dr. Jones !

Comment les possesseurs de consoles Microsoft vont-ils pouvoir se réchauffer au cours du mois de novembre, paraît-il très pluvieux si l'on en croit les Guns'n'Roses ? Nous le découvrons RIGHT NOW, on pourra se délecter de deux jeux Xbox One, un jeu Xbox 360 et un jeu Xbox première du nom.

Pour le mois de novembre 2020, les jeux Xbox "gratuits" seront :

Êtes-vous satisfaits par cette nouvelle fournée ? Dites-nous TOUT dans les commentaires ci-dessous !