La conférence ACER fut l'occasion de dévoiler un PC en partenariat avec la célèbre marque automobile allemande, Porsche, histoire d'associer élégant design et performances. Voilà ce que l'on peut en retenir.

Porsche Design et Acer ont conclu un nouveau partenariat pour donner naissance à un Laptop : Le Porsche Design Acer Book RS. Il en résulte un ordinateur portable haut de gamme au design assez épuré (comme vous pouvez le voir au sein de notre galerie).

Le Porsche Design Acer Book RS est doté d'un châssis compact entièrement en métal avec le dessus du capot en fibre de carbone 3K, usiné par la technique CNC et taillé au diamant.

Un design très inspiré

Le Laptop intègre un processeur Intel Core i7 et un GPU NVIDIA GeForce MX350, 16 Go de RAM et une dalle IPS Full HD de 14 pouces. Ce n'est pas une configuration de "guerre" mais ce n'est de toute façon pas un Laptop taillé pour le jeu.

Le but est d'avoir un Laptop compact, avec un poids de 1,2 kg et 15,99 mm d'épaisseur à usage professionnel.

Voilà ce qu'explique Jerry Kao, vice-directeur d'Acer :

Fruit du partenariat conclu entre Acer et Porsche Design, le Porsche Design Acer Book RS représente l'union parfaite du style et de la performance à destination des professionnels.



Il associe le savoir-faire technologique d'Acer aux prouesses de conception de Porsche Design pour donner naissance à un produit raffiné, à l'esthétique intemporelle et, surtout, aux incroyables performances qui en sont le moteur.

Les touches sont rétroéclairées pour permettre une saisie plus pratique, et a fortiori de nuit. Le pack premium Porsche Design Acer Book RS qui intègre l'ordinateur, le sac de voyage et la souris sera disponible en France en décembre à partir de 2399 euros.

Le prix du PC seul est de 1799 euros.