Lors de la conférence ACER d'hier, ce fut un véritable raz-de-marée d'annonces de moniteurs avec une gamme de Predator et une gamme de Nitro. Il y en a véritablement pour toutes les utilisations. On fait le tour !

Acer frappe fort avec 6 nouveaux écrans que vous pouvez retrouver en images au sein de notre galerie. Voilà ce qu'il faut retenir de ces différents écrans pour gamers exigeants :

Predator XB273U NV : Pour le soin de vos yeux ?

Le Predator XB273U NV a été développé par Acer pour offrir aux joueurs une expérience de jeu "confortable". Qu'est-ce que le constructeur entend par là ? Eh bien le moniteur est notamment certifié Eyesafe. Il gère ainsi les longueurs d'onde à haute énergie, filtrant sélectivement la lumière bleue tout en conservant une qualité de couleur nette. Pour s'adapter à votre environnement Acer Vision Care 4.0 intègre pas moins de 4 technologies à savoir LightSense, AdaptiveLight, ColorSense et ProxiSense qui mesurent la lumière ambiante et ajustent automatiquement la luminosité et la température de couleur de votre écran pour s'adapter à votre environnement.

Pour le reste il s'agit d'un 27 pouces QHD (2560×1440) avec un temps de réponse rapide de 1 ms et une fréquence de rafraichissement de 170 Hz.

>>> Le Predator XB273U NV sera disponible en France en janvier 2021 à partir de 549 euros.

Predator XB253Q GW : Pour un framerate élévé

L'écran Predator XB253Q GW est doté d'une dalle IPS 24,5 pouces, compatible avec la technologie NVIDIA G-SYNC pour éviter les déchirures et avoir une fluidité constante. Il est uniquement disponible en Full HD et propose une fréquence de rafraichissement de 280 Hz (temps de réponse allant jusqu'à 0,5 ms ici). Enfin ce modèle possède la certification VESA DisplayHDR 400. Pour terminer, sachez que cet écran permet d'ajuster l'inclinaison, la hauteur et le pivot gauche/droite ainsi que le mode portrait pour s'adapter à vos préférences.

>>> Le Predator XB253Q GW sera disponible en France en janvier 2021 à partir de 449 euros.

Predator XB323U GX : Pour avoir de belles couleurs

Le Predator XB323U GX est comme l'écran cité ci-dessus, compatible avec la technologie G-SYNC de NVIDIA et il est doté d'une dalle QHD de 32 pouces avec un taux de rafraichissement rapide de 270 Hz et un temps de réponse allant jusqu'à 0,5 ms

Pour en mettre plein les yeux (c'est le cas de le dire), Acer annonce là aussi une couverture AdobeRGB à 99 %. Cette fois exit le basique HDR 400 et on passe sur une certification VESA DisplayHDR 600. Ce modèle dispose d'un traitement d'image 8 bits et d'une gradation locale qui lui permet de s'adapter dynamiquement au déroulement des scènes pour un rendu des couleurs plus fidèle et des noirs plus profonds.

>>> Le Predator XB323U GX sera disponible en France en décembre 2020 à partir de 999 euros.

Predator X34 GS : Le petit nouveau incurvé

Le Predator X34 GS souhaite étendre l'angle de vision avec une dalle UWQHD incurvé de 34 pouces. Compatible avec la technologie G-SYNC de NVIDIA une nouvelle fois, il permet d'aller jusqu'à 180 Hz pour sa fréquence de rafraichissement. Il est aussi compatible VESA HDR 400 et il propose une couverture chromatique DCI-P3 à 98%. Petite subtilité ici il est équipé de deux haut-parleurs intégrés de 7 watts.

>>> Le Predator X34 GS sera disponible en France en décembre 2020 à partir de 1099 euros.

L'Acer Nitro XV272U KV : Une gamme Nitro plus abordable

Comme toujours la gamme Nitro est plus abordable que la gamme Acer en terme de tarification. Et forcément des concessions sont faites. Le Nitro XV272U KV est une dalle QHD (2560×1440) avec une fréquence de rafraichissement de 170 Hz, un temps de réponse de 1 ms et une couverture de 95 % ainsi que des couleurs DCI-P3.

>>> Le Nitro XV272U KV sera disponible en France en janvier 2021 à partir de 469 euros.

Le dernier modèle est le Nitro XV272 LV qui est une dalle IPS FHD 165 Hz et une couverture couleur DCI-P3 de 90 %.

>>> Beaucoup plus abordable celui-ci sera disponible en France en décembre 2020 à partir de 319 euros.