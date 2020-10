Super Mario Bros. 35 : Un événement temporaire s'annonce pour ce week-end

Toujours prompt à surprendre un public qui ne l'attendait pas franchement là, Nintendo dévoilait le mois dernier son Battle Royale maison, en forme de cadeau destiné à fêter les 35 ans du classique Super Mario Bros., et sans doute de susciter au passage quelques abonnements supplémentaires au service Nintendo Switch Online.

À voir aussi : Noël 2020 : La Switch devancera la PS5 et les Xbox Series X/S selon NPD Group

"Si on ne joue pas maintenant, demain il sera trop tard" chantait (presque) Nanette Workman en arrivant en ville, sans penser au Battle Royale en forme d'Épée de Damoclès qui s'incarne dans Super Mario Bros. 35. Depuis sa sortie, l'étonnant jeu online qui emprunte certaines de ses mécaniques à Tetris 99 se sait en sursis, puisqu'il disparaitra des écrans le 31 mars 2021.

L'or de se réveiller

Vraisemblablement peu effrayé à l'idée d'une mise en abîme, le constructeur annonce aujourd'hui un événement limité dans le temps, dans un jeu déjà destiné à disparaitre. C'est beau, on croirait du Nolan.

Faites chauffer vos pouces et affûtez vos réflexes de vieux loubards de la plate-forme : du 23 au 26 octobre, Nintendo organisera en effet au sein de Super Mario Bros. 35 une Special Battle, qui consistera comme dans notre société à accumuler le plus de pièces possible, en enchaînant les niveaux dans un ordre déterminé, et passablement déstabilisant : 3-2, 3-1, 4-2, 1-2, 2-1, 5-2, 3-4, et finalement... 1-1 !

Le tweet ne précise pas si les joueurs pourront espérer gagner autre chose que toute l'estime du constructeur, mais les amateurs de New Super Mario Bros. 2 devraient trouver là un moyen de tirer leur épingle (dorée) du jeu. Sortez vos agendas : le Special Battle aura lieu du 23 au 26 octobre prochain dans Super Mario Bros. 35.