Assassin's Creed Valhalla dévoile ses projets post-lancement, contenu gratuit et Season Pass

Alors que le très cantilien Thomas a pu s'essayer durant de nombreuses heures au très attendu Assassin's Creed Valhalla, Ubisoft nous dévoile ce jour tout ce qu'il y aura APRES le lancement du jeu, prévu pour fort bientôt. Voyons voir ceci de plus près, si vous le voulez bien...

À voir aussi : Assassin's Creed Valhalla : Notre avis en vidéo avec du gameplay inédit

Ubisoft a en effet dévoilé les détails du contenu post-lancement d'Assassin's Creed Valhalla qui aura notamment en son sein deux extensions majeures ameant avec elles de nouvelles histoires et une quête exclusive, qui seront comprises dans le Season Pass.

De plus, tous les joueurs d'Assassin's Creed Valhalla auront accès à du contenu saisonnier gratuit comprenant des événements en jeu, des festivals, des nouvelles constructions pour la colonie, ainsi que de nouveaux services et modes de jeux.

Comme pour le précédent volet, on aura également droit au fameux Discovery Tour, mais également au mode éducatif permettant à chacun d'explorer le monde du jeu sans combat et règle de gameplay, et qui sera disponible quant à lui en 2021.

Season Pass et quêtes exclusives + saisons

Dans le Season Pass, les joueurs auront la joie indicible de découvrir une quête exclusive, mais aussi de nouveaux territoires et de nouvelles histoires à travers deux extensions majeures. Il s'agira alors d'explorer un tout nouvel arc narratif qui s'ajoutera au monde ouvert d'Assassin's Creed Valhalla. Fort heureusement, tous les joueurs pourront bénéficier de nouveaux contenus gratuits grâce aux saisons, d'une durée de 3 mois chacune. La saison 1 sera disponible en décembre 2020.

Le Season Pass d'Assassin's Creed Valhalla est compris dans les Éditions Gold, Ultimate et Collector du jeu et est également disponible à l'achat séparément pour 39,99€.

Il inclut ce genre de choses :

La quête La Légende de Beowulf : dans cette quête exclusive, les joueurs découvriront la monstrueuse vérité qui se cache derrière la Légende de Beowulf. Elle sera disponible dès le lancement du jeu.

: dans cette quête exclusive, les joueurs découvriront la monstrueuse vérité qui se cache derrière la Légende de Beowulf. Elle sera disponible dès le lancement du jeu. La première extension - La Colère des Druides (disponible au printemps 2021) : dans cette nouvelle aventure, les joueurs se rendront en Irlande pour percer les secrets d'un ancien et mystérieux culte druidique en traquant et en retrouvant tous ses membres. Plongés dans les mythes et le folklore gaéliques, les joueurs devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et des paysages éblouissants, tout en gagnant de l'influence auprès des rois gaéliques.

: dans cette nouvelle aventure, les joueurs se rendront en Irlande pour percer les secrets d'un ancien et mystérieux culte druidique en traquant et en retrouvant tous ses membres. Plongés dans les mythes et le folklore gaéliques, les joueurs devront se frayer un chemin à travers des forêts hantées et des paysages éblouissants, tout en gagnant de l'influence auprès des rois gaéliques. La deuxième extension - Le Siège de Paris (disponible à l'été 2021) : dans Le Siège de Paris, les joueurs auront la chance de revivre la bataille la plus ambitieuse de l'Histoire des Vikings et de rencontrer des personnages historiques clés d'une France déchirée par la guerre. Au cours de ce moment historique, les joueurs devront infiltrer la ville fortifiée de Paris et la Seine au cours d'un siège prolongé, découvrir les secrets de l'ennemi et former des alliances stratégiques afin d'assurer l'avenir de leur clan.

La Saison 1 en détails, la Saison 2 datée

Une nouvelle zone pour la colonie , permettant aux joueurs d'agrandir leur colonie et de continuer à la faire évoluer.

, permettant aux joueurs d'agrandir leur colonie et de continuer à la faire évoluer. Un festival viking traditionnel : Le festival de Yule, que les joueurs pourront vivre au sein même de leur colonie.

: Le festival de Yule, que les joueurs pourront vivre au sein même de leur colonie. Un nouveau mode de jeu : Les Raids sur Rivière. S'appuyant sur le mécanisme des raids d'Assassin's Creed Valhalla, ce mode de jeu offrira une expérience de raid dynamique, stimulante et rejouable à l'infini.

: Les Raids sur Rivière. S'appuyant sur le mécanisme des raids d'Assassin's Creed Valhalla, ce mode de jeu offrira une expérience de raid dynamique, stimulante et rejouable à l'infini. L'ajout de rangs pour le Jomsviking : dans Assassin's Creed Valhalla, les joueurs pourront non seulement créer et personnaliser le lieutenant qui supervisera leur équipage lors des raids mais aussi en recruter un parmi ceux créés par leurs amis et la communauté. Au cours de la Saison 1, une mise à jour permettra aux Jomsvikings de gagner de l'XP et de monter en niveau. Plus le niveau du lieutenant sera élevé, plus les joueurs gagneront de l'argent lorsque leur lieutenant sera recruté par d'autres joueurs.

: dans Assassin's Creed Valhalla, les joueurs pourront non seulement créer et personnaliser le lieutenant qui supervisera leur équipage lors des raids mais aussi en recruter un parmi ceux créés par leurs amis et la communauté. Au cours de la Saison 1, une mise à jour permettra aux Jomsvikings de gagner de l'XP et de monter en niveau. Plus le niveau du lieutenant sera élevé, plus les joueurs gagneront de l'argent lorsque leur lieutenant sera recruté par d'autres joueurs. Pour finir et comme dans chaque saison, la Saison 1 introduira également de nouvelles compétences et aptitudes pour les joueurs, des armes et de nouveaux équipements, ainsi que des articles cosmétiques pour leur colonie, leur bateau, leur cheval et leur corbeau.

Enfin, sachez que la Saison 2 sera disponible quant à elle en mars 2021 et comprendra un nouveau mode de jeu qui s'appuiera sur les expériences de combat d'Assassin's Creed Valhalla, une nouvelle mise à jour pour le Jomsviking, de nouveaux festivals dans la colonie, de nouveaux équipements et articles cosmétiques et plus encore.

De plus amples informations concernant les Saisons 3 et 4 seront dévoilées ultérieurement.

Assassin's Creed Valhalla sortira le 10 novembre 2020 sur toutes les machines de l'univers visible.