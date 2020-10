VALORANT : Le top 100 des joueurs d'Europe et Amérique du Nord dévoilé

Hier, Riot Games a dévoilé le top 100 des joueurs en compétitif sur VALORANT dans une vidéo pour ses réseaux sociaux. Il n'y a pas encore de site qui comporte un top classement actualisé, mais ces vidéos ont offert un premier aperçu. L'Europe comporte deux français issus de la scène compétitive de CS:GO dans son Top 100.

Le top 3 qui domine l'Europe comporte en effet deux français issus de la scène compétitive de CS:GO, pour ne pas changer : bramz et LoWkii. Quant à la première place, elle est prise par Alive, un joueur qui n'a pas été recruté par les plus grandes écuries européennes... du moins, pas encore, puisque le Top 100 pourrait offrir quelques opportunités aux joueurs qui en font partie.

Dans la vidéo ci-dessous, l'icône représente l'agent le plus joué par les joueurs en ladder et sans surprise, c'est Jett qui domine à la fois le serveur européen et le nord-américain.

Dans le top 10 du serveur européen, on retrouve aussi des noms connus des tournois officiels tels que paTiTek de G2, l'équipe qui trône sur la scène européenne depuis la sortie du jeu, ou encore Shao de FunPlus Phoenix.

Top 100 EU 🏆 GG 👏 pic.twitter.com/ZkqNIlOwI3 - VALORANT France (@VALORANTfr) October 20, 2020

En Amérique du Nord, le joueur bien connu de l'équipe Cloud9 trône à la première place, TenZ. L'ancien joueur professionnel de CS:GO Skadoodle fait également partie du top 100 avec Asuna et Huynh.

Ce premier top 100 s'inscrit dans la volonté de Riot Games de créer plus de fonctionnalités pour les joueurs au plus haut niveau, avec notamment l'instauration d'un leaderboard à l'Acte III dont cette vidéo est l'aperçu et, peut-être, l'instauration d'une file dédiée pour limiter l'attente.

En effet, les joueurs aux plus hauts rangs peuvent attendre des dizaines de minutes, voire une heure pour trouver des parties classées.