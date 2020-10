DOOM Eternal Les Anciens Dieux Partie I se lance en vidéo

La première extension de DOOM Eternal est arrivée. Le Slayer va pouvoir reprendre du service et anéantir de nouvelles armées de démons, ce que nous rappelle Bethesda avec la bande-annonce de lancement.

L'extension Les Anciens Dieux Partie I de DOOM Eternal est disponible ce mardi 20 octobre 2020, sur PC, PS4, Xbox One et Google STADIA. On rappelle que ce DLC payant peut aussi être récupéré en tant que stand alone.

Voici le pitch de cette nouvelle campagne se situant chronologiquement après la fin de DOOM Eternal, dans laquelle le Slayer a quelque peu fait le ménage chez les démons :

Frottez-vous à de toutes nouvelles missions dans votre combat éternel contre le mal. Abattez votre vengeance et faites face à votre plus grande épreuve, tandis que vous vous aventurez à nouveau dans le royaume des Maykr. Venez à bout de nouvelles menaces redoutables, restaurez l'ordre dans les cieux et exposez la corruption qui a plongé l'univers dans le chaos.

Comme vous pouvez vous en douter, ça va flinguer et sauter dans tous les sens dans des environnements inédits. Et des nouveautés sont apportées, à commencer par trois nouvelles maps :

Complexe Atlantica de l'UAC

Marais de Sang

Les Bois

On retrouve aussi la collection Maykr Slayer, avec une armure très précieuse, et de nouvelles runes de soutien, sans oublier des apparences et récompenses.

La mise à jour n°3 de DOOM Eternal déployée

Avec l'arrivée de cette extension qui va à coup sûr réveiller les morts, et surtout les réflexes des joueurs qui n'ont plus touché à DOOM Eternal depuis plusieurs semaines, on trouve aussi une mise à jour gratuite qui apporte son lot de corrections et modifications qui devraient, normalement, ramener l'équilibre à plusieurs niveaux, en solo comme en multi. Toutes les notes de patch sont disponibles à cette adresse.