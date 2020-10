LevlUP : Gagnez des centaines de cadeaux d'une valeur globale de 100.000 € pour Halloween !

Même pour les meilleurs joueurs de la scène eSport, il n'est pas toujours facile de rester à son top niveau. Mais au-delà du talent, les champions du gaming possèdent un petit secret, en forme de potion magique. Avec les boissons LevlUp, atteignez enfin votre meilleur niveau ! Et en plus, LevlUP a des cadeaux à faire gagner à l'occasion d'Halloween !

Cet article est un contenu sponsorisé

La marque allemande fondée en juillet 2018 par deux passionnés du gaming, propose des boissons énergisantes sous forme de poudre, principalement pour les joueurs de jeux vidéo. En 2020, la société comptant 20 salariés, est en passe de devenir le leader européen de la boisson énergisante pour le Gamer et Hardcore Gamer avec pas moins de dix millions de boissons déjà écoulées ! Malgré ce succès fulgurant la marque n'en reste pas là et souhaite poursuivre son développement dans l'hexagone.

La boisson préférée des gamers

LevlUp, c'est LA boisson des gamers performants : fort de son succès, la marque made in Germany a déjà été plébiscitée par plus de 20 millions de consommateurs à travers le monde. Alors ne vous laissez pas distancer, et découvrez dès aujourd'hui la formule gagnante LevlUp. Augmenter sa concentration n'a jamais été aussi facile : ouvrez votre flacon, versez une dose (50 cl) dans votre verre, ajoutez un peu d'eau, et c'est prêt !

Pensé et développé pour les joueurs de haut niveau, LevlUp accompagne déjà les plus grands champions de la scène eSport, comme le joueur de la Team Atlantis Nico "Harmii" Harms. Plus faible en sucre que la plupart des boissons énergisantes du marché, LevlUp est aussi bien plus économique : avec 40 doses (20 l) par flacon, une seule d'entre elles revient à moins d'un euro !

Optez pour la transparence et la fiabilité

Les boissons LelvUP seront vos meilleurs partenaires de jeu alors n'hésitez plus ! Fabriquées en Allemagne et conçues avec des ingrédients de haute qualité selon les standards de production les plus strictes, elles contiennent notamment 250 mg de caféine et vous aideront à maintenir le meilleur de vos performances ! Avec une teneur en sucre très faible (4 grammes par portion de 500 ml) LevlUP deviendra votre recette secrète pour multiplier les headshots, et le tout à petit prix !

En 4 points, les compétences LevlUp :

Pour les joueurs : Toutes les boissons de LevlUp sont adaptées aux joueurs et à leurs besoins. Effet : Cela signifie que la formule spéciale favorise une concentration et une focalisation durables. Goût : Il existe un grand choix de variétés différentes - et chaque saveur a un goût délicieux. C'est simple : Il suffit de mélanger une cuillère de LevlUp avec 500 ml d'eau - Le tour est joué !

EN SAVOIR PLUS

Tremblez de plaisir pour Halloween !

Toujours en phase avec son époque, LevlUp se déguise pour fêter Halloween avec un nouveau parfum exclusif qui a secoué la toile et déchaîné les passions ! L'édition Halloween au parfum énergisant et délicat de cranberry et de grenadine s'est écoulée en moins d'une heure et demie, un succès phénoménal !

L'édition Halloween au parfum énergisant et délicat de cranberry et de grenadine s'est écoulée en moins d'une heure et demie, un succès phénoménal !

Grand Concours gratuit LevlUP Halloween

Pour fêter l'événement, LevlUp met en effet jeu une montagne de cadeaux exceptionnels d'une valeur supérieure à 100.000 euros. Pour faire partie des heureux gagnants, rien de plus facile : il suffit de décoller l'étiquette présente sur vos produits LevlUp et de vous rendre sur le site officiel de l'opération Halloween Hunt 2020 LevlUp, pour découvrir votre cadeau. Avec LevlUp c'est facile : tous les codes sont gagnants !

Des lots d'une valeur de plus de 100.000 euros

Pour fêter Halloween, LevlUP met en jeu trois setup gaming Caseking, mais aussi un ordinateur portable gamer Triton 500 etc .

A gagner pour le grand concours Halloween LevlUP :

Un Setup Gaming 1 (Caseking)

Un Setup Gaming 2 (Caseking)

Un Setup Gaming 3 (Caseking)

Un ordinateur Portable Gamer Triton 500

Cinq chaises Gaming Hero (noblechairs)

Cinq chaises Gaming Epic (noblechairs)

Cinq chaises Gaming Icon (noblechairs)

Comment participer ?

Mettez toutes les chances de votre côté avec les boîtes LevlUp, qui contiennent trois codes chacune, et vous permettront ainsi de repartir avec encore plus de cadeaux, et encore plus de victoires gaming !

Je participe !