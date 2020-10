PS5 : Plus de récompenses en gagnant des Trophées ? Un indice chez vous

Alors que nous sommes désormais à moins d'un mois de l'arrivée de la PlayStation 5 sous nos latitudes (d'aucuns diraient être passés de l'autre côté du miroir), Sony continue d'égrener à pas de sénateurs les fonctionnalités de sa nouvelle machine. Et les jeux dans tout ça ?

Même si les Jeux Olympiques de 2020 n'auront eu lieu que dans le monde merveilleux (et non-covidé) de Mario & Sonic, le constructeur japonais continue de lustrer ses célèbres Trophées, récemment remaniés pour préparer la génération qui arrive.

Les chasseurs de Trophées Platine (à la tête desquels règne sans partage un certain Joniwan) permettaient déjà aux joueurs les plus skillés de parfois profiter d'un avatar en guise d'ostensible médaille, mais la procédure pourrait être simplifiée et élargie dès le mois prochain. Après analyse de la vidéo qui présentait durant une dizaine de minutes l'interface de la PlayStation 5 (à 10:15 très précisément), le site Multiplayer First a observé que certaines récompenses pourraient ainsi être débloquées automatiquement suite à la réalisation d'un prérequis (l'exemple étant ici pris sur le jeu Destruction AllStars).

Il serait ainsi plus facile d'obtenir ses récompenses, là où Sony fonctionnait jusqu'ici par l'envoi d'un e-mail, et ces dernières tomberaient plus facilement : si l'on en croit ladite vidéo, obtenir le Trophée de bronze "Rookie" débloquerait une bannière, et l'or de "Wreckognised" un nouvel avatar. Sachant que les joueurs profiteront à l'avenir d'une estimation du temps nécessaire à l'obtention d'un Trophée, Sony semble plus que jamais vouloir pousser au crime les chasseurs invétérés. C'est l'emploi du temps de Joniwan qui va faire la tronche...

Pourriez-vous être plus tentés de décrocher un Trophée pour récupérer un avatar ? Le Platine aura-t-il raison de nous ? Les Jeux Olympiques de 2021 sont-ils un rêve éveillé ? Faites-nous part de vos avis goldés dans les commentaires ci-dessous.