PS4 : Un thème Black Lives Matter disponible

Ces dernières années, au mois de juin, celui des fiertés, Sony a aimé exprimer son soutien aux mouvements LGBT. En ce 15 octobre 2020, le constructeur a tenu à rappeler qu'il était aussi aux côtés de ceux qui sont contre le racisme systémique qui sévit un peu partout dans le monde envers les Noirs.

Depuis quelques minutes au moment où nous écrivons ces lignes, Sony propose en téléchargement gratuit un thème statique Black Lives Matter pour la PS4. Téléchargeable gratuitement sur le PlayStation Store, il offrira à votre écran d'accueil un fond en soutien du mouvement né en 2013. Celui-ci, lutant contre la discrimination et les violences policières envers les afro-américains, a pris une ampleur extraordinaire après l'assassinat de George Floyd par un policier de Minneapolis le 25 mai dernier.

Un soutien qui ne date pas d'hier

Après le très arc-en-ciel thème For All the Players, voilà donc un autre engagement affirmé de la part de Sony Interactive envers une cause juste. En juin dernier, la société japonaise avait décidé de déplacer un événement consacré à la PS5 pour laisser la place méritée aux protestations. Elle avait également dénoncé le racisme systémique qui sévit outre-Atlantique. Nombre d'acteurs du jeu vidéo se sont impliqués et ont apporté une participation financière.

Et n'oubliez pas : le racisme ou la haine de l'autre pour rien, ce n'est rien d'autre que de la merde. Merci.