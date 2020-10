Super Nintendo World : L'ouverture du Mario Cafe immortalisée en vidéo

Comme nous vous l'indiquions il y a quelques jours, Universal a finalement décidé de reporter l'ouverture de son Super Nintendo World des Universal Studios Japan au printemps 2021. En attendant, les visiteurs du parc d'attractions peuvent malgré tout se mettre modestement dans l'ambiance Nintendo dès à présent.

Afin d'attirer les fans de Nintendo plusieurs mois avant l'ouverture du Super Nintendo World, Universal a décidé de transformer une des boutiques de la zone Hollywood des Universal Studios Japan en lieu à la gloire de Mario et compagnie.

Ce dernier, appelé "Mario Cafe & Store" a ouvert ses portes au public hier, vendredi 16 octobre. La chaîne YouTube Universal Parks News Today était sur place pour assister à la cérémonie d'ouverture de ce nouveau commerce et a filmé l'événement. La vidéo de ce dernier est dès à présent disponible ci-dessus.

Pour rappel, le "Mario Cafe & Store" est un lieu dans lequel les visiteurs du parc d'attractions japonais pourront à la fois consommer de la nourriture et acheter des produits dérivés aux couleurs de Mario et sa troupe. Plus d'informations et d'images à ce sujet sont disponibles à cette adresse.

En plus de l'ouverture du Super Nintendo World japonais, Universal compte proposer des zones similaires au sein des Universal Studios Hollywood, Orlando et Singapour. Ces dernières n'ont pas encore de date d'ouverture précises pour le moment et les travaux du parc d'Orlando ont récemment été interrompus pour une durée indéterminée à cause de la pandémie de COVID-19 (qui frappe très durement la Floride).