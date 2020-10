Enlisted sera une exclusivité temporaire Xbox Series X temporaire

Gaijin Entertainment et le studio Darkflow Software ont annoncé en choeur qu'Enlisted, leur FPS multijoueur se déroulant pendant la Seconde Guerre Mondiale sera une exclusivité temporaire Series X/S.

Qui aurait pu croire que la mode du FPS Seconde Guerre Mondiale allait revenir sur le devant de la scène et surtout rester si longtemps ? Pour Enlisted qui se veut être un MMOFPS Seconde Guerre Mondiale, le studio promet des combats aériens et terrestres aussi bien en tant que fantassin ou au sein d'un véhicule.

Chaque escouade se composera de plusieurs soldats, pouvant être entraînés, pleinement équipés et armés, avant d'être déployés sur le champ de bataille. Et pour éviter le syndrome incohérent Battlefield V et la "fête à neuneu" au niveau du matériel employé, le studio Darkflow promet de la "cohérence historique".

Historicité

Ainsi les factions, escouades, armements, équipements, véhicules terrestres et aéronefs disponibles dépendront des équipements qui ont réellement existé pendant la Guerre. La Première Campagne sera consacrée à la Bataille de Moscou et sera suivie plus tard par la Bataille de Normandie.

Disponible aussi sur PC, le jeu sera tout d'abord une exclusivité temporaire Xbox Series X. Pour y jouer en accès anticipé il faudra se munir (acheter) le désormais sacro-saint pack fondateur. Lors de la sortie, le jeu passera ensuite en free-to-play.

Enlisted est prévu pour tourner en 4K sur Xbox Series X, et en 1440P sur Xbox Series S et 60 FPS sur les deux consoles.