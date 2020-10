Baldur's Gate 3 : L'Early Access terminée en moins de 6 minutes, la vidéo

Des milliers et des milliers de joueurs se sont lancés dans l'accès anticipé de Baldur's Gate III, avec l'envie d'en découvrir tout le contenu. Mais si le premier chapitre proposé par Larian s'avère plutôt copieux et invite à la découverte, cela n'empêche pas des speedrunners d'aller droit au but. ATTENTION SPOILERS.

Cary Palmer s'est fixé un objectif : faire de Baldur's Gate III son jouet. Depuis plusieurs jours, il tente d'établir un record de speedrun sur l'accès anticiper du jeu. Ce jeudi 15 octobre 2020, il est parvenu à terminer le premier acte du RPG de Larian en 7 min. C'était déjà un record du monde, qui lui a pris environ deux-cent tentatives, comme il l'a expliqué à Kotaku. Il a souhaité continuer.

Le lendemain de son premier triomphe, le voici maintenant à 5:58:56. Pour atteindre ces temps un peu fous, Palmer optimise son trajet et ses rencontres et utilise un sort boostant les sauts. Il termine au niveau 1 en zappant tous les dialogues et combats.

Et il compte bien faire la même chose avec le jeu complet, malgré les remontrances de la communauté du jeu, qui estime qu'il ne le pratique pas comme il le faudrait. Après, s'il n'a plus le droit de faire ce qu'il veut...

Baldur's Gate III sera disponible en 2021.

[Source]