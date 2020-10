Grounded aura droit à une optimisation Xbox Series X/S

Le jeu de survie multijoueur à l'échelle de nos amis les insectes, Grounded, profite de l'arrivée prochaine des nouvelles consoles Xbox pour dévoiler une version optimisée pour Series X/S. Voici les détails.

Si vous êtes tenté par une Xbox Series X ou S, sachez que, Grounded, le dernier projet d'Obsidian dans lequel on incarne des enfants miniaturisés prisonniers d'un jardin aura le droit à une version optimisée. C'est via Mikey Dowling, directeur de la communication du studio que l'on apprend la nouvelle.

Le jeu devrait tirer ainsi parti de toute la puissance des nouvelles consoles. On note ainsi du 60 FPS sur les deux supports et de la 4K native pour la Xbox One Series X. En outre, le jeu va aussi bénéficier de l'intégration du HDR et aussi d'une mise à jour graphique (visuelle). Enfin il aura évidemment des temps de chargements plus courts.

Bref, de quoi donner envie de l'essayer sur Next-Gen. Notons tout de même que tout ceci est déjà accessible sur PC. Grounded est en accès anticipé depuis le 28 juillet 2020 pour 30 euros.