League of Legends : Une chanson de l'EP de K/DA sera réalisée avec le groupe de K-Pop Twice

Riot Games a dévoilé tous les titres et artistes des chansons du prochain mini-album de K/DA, qui sortira le 6 novembre prochain.

Le mini-album de K/DA comportera cinq chansons, soit la moitié d'un format d'album classique, ce qui est très courant dans l'industrie de la pop coréenne. Pour le moment, seulement une chanson a été dévoilée avec une vidéo de paroles. Il reste donc notamment le clip de l'année, certainement montré pour la cérémonie d'ouverture de la finale du World Championship de League of Legends le 31 octobre, qui n'a pas encore été annoncé.

Voici donc le dos de l'album officiel, avec le titre et les artistes tous dévoilés pour le premier mini-album du groupe virtuel composé d'artistes sud-coréennes et américaines :

Il est très probable que la plupart, voire la totalité des noms ne vous dise rien, et c'est parfaitement normal : il s'agit d'artistes pop de diverses nationalités, des Etats-Unis à l'Europe, en passant par la Chine.

En tendance mondiale ?

Mais le nom le plus connu de cette liste est le girlsband de K-Pop Twice, qui est le plus populaire de l'industrie auprès du jeune public asiatique. Quel est le rapport avec League of Legends ? Cette chanson devrait attirer l'attention des millions de fans qui font partie de la communauté de ce groupe, et si cette chanson est accompagnée d'un clip, il se pourrait qu'elle monte dans les tendances mondiales sur YouTube. Un très bon moyen pour faire toujours plus connaître le MOBA compétitif auprès de jeunes joueurs, donc.

En revanche, on ne sait toujours pas quelle chanson sera le visage du mini-album avec un clip dédié et une performance en direct dans le Pudong Football Stadium de Shanghai, qui accueillera un public de 6 000 personnes pour la finale mondiale du MOBA (dans un stade de plus de 33 000 places).

Le mini-album de K/DA, All Out, sera disponible le 6 novembre.