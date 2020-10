Z Event : Suivez l'événement sur la chaîne de ZeratoR !

Tout le week-end, plus de 50 streamers feront un marathon de streaming pour récolter des dons pour Amnesty International France, qui lutte pour le respect des Droits de l'Homme, avec l'opération annuelle du streamer ZeratoR, baptisée Z Event.

À voir aussi : Le ZEvent maintenu malgré plusieurs désistements

Ce soir à 18 heures, sut Twitch, le coup de départ du marathon de streaming caritatif du ZEvent va se lancer pour tout un week-end de contenu gaming et plus encore, afin de récolter un maximum de dons pour l'organisation non-gouvernementale Amnesty International France.

Afin d'encourager la communauté à donner à l'association, qui se fera directement via PayPal, les 55 streamers proposeront des "donation goals", c'est-à-dire des défis et d'autres engagements à remplir si un certain cap de donations est atteint sur sa chaîne (live à suivre sur ce lien donc). C'est via ces donations goals, d'ailleurs, qu'une grande partie des streamers de l'édition précédente... se sont rasés la tête.

ZEvent avait rapporté gros en 2019

En 2019, le Z Event a battu son record de donations, ce qui devient une habitude chaque année : plus de 3 millions d'euros ont été donnés à l'Institut Pasteur. Le record pourra-t-il être battu pour une année supplémentaire ?

#ZEVENT2020 c'est aujourd'hui.

Lancement à 18h et :



-Ça dure jusqu'à dimanche soir



-La boutique ouvre de ce soir 18h à Dimanche soir 23h59



-TOUTES les informations seront sur https://t.co/eV5BzWqtrI qui est le site officiel qui sera lancé à 18h



-Bourrez les dons ! - ZeratoR (@ZeratoR) October 16, 2020

En tout cas, l'édition de 2020 a bien failli ne pas se dérouler à cause de la pandémie de coronavirus, mais de nombreuses adaptations ont été opérées pour permettre à l'édition de se dérouler de la façon la plus normale possible.

Historique des éditions :

4-6 mars 2016 - Save The Children : 170.000 € (Avengers France)

- Save The Children : 170.000 € (Avengers France) 8-11 Septembre 2017 - La Croix Rouge : 500.000 €

- La Croix Rouge : 500.000 € 9-11 Novembre 2018 - Médecins Sans Frontières : 1.094.731 €

- Médecins Sans Frontières : 1.094.731 € 20-22 Septembre 2019 - Institut Pasteur : 3.509.878 €

- Institut Pasteur : 3.509.878 € 16-18 Octobre 2020 - Amnesty International : ?

Les normes de sécurité et de distanciation sociale seront respectées pour l'événement qui se déroulera à Montpellier, et tous les participants devront présenter un test PCR négatif pour se rendre sur place.

Etant donné que plusieurs streamers se sont vus obligés d'annuler leur venue à l'événement offline à cause de tests positifs ou d'entourage à risque (ou autre...), ils ont aussi été autorisés à participer à l'événement depuis chez eux.

Cela concerne pour le moment une dizaine de participants.