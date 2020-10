Evangelion 3.0+1.0 trouve une nouvelle date de sortie et l'annonce avec une étonnante reprise

Malgré son statut d'oeuvre culte, la série Neon Genesis Evangelion n'aura pas épargné son créateur, le vénérable Hideaki Anno. Plus que jamais désireux de tourner la page, le Japonais n'en finit plus de voir l'ultime chapitre repoussé encore et encore. Alors, est-ce ENFIN la bonne, cette fois ?

Entre Neon Genesis Evangelion et l'idée de fin, les rapports ont toujours été quelque peu... compliqués. Lancée en 1995 au Japon, la série avait vu sa fin "retravaillée" sous la forme de deux films, destinée à offrir une fin plus conforme aux attentes d'un public très disposé à se faire entendre. Ressuscitée en 2007 à la faveur du projet Rebuild of Evangelion, une tétralogie qui remanie l'intrigue à une nouvelle sauce, la série de films promet une troisième conclusion à cet improbable mélange de philosophie et de crises existentielles sur fond de combats de méchas en mode kaiju.

Mais le bout du tunnel est peut-être enfin là : d'abord annoncé en 2015, puis en 2020, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time dévoile une troisième date de sortie, que l'on espère au vu de son titre définitive : le 23 janvier 2021.

C'est sur une reprise (évidemment étonnante) du thème Next Episode que le studio Khara nous met une nouvelle fois l'eau à la bouche, en promettant un déluge de couleur qui risque de finir en grand n'importe quoi, du moins peut-on l'espérer du maître Anno, qui évoquait il y a quelques années le "malaise psychologique" dans lequel la série l'avait plongé...

Si nous ne subissons pas d'ici là une autre plaie d'Egypte, Evangelion 3.0+1.0 Thrice Upon A Time viendra définitivement (?) conclure la série le 23 janvier 2021 au Japon... Et chez nous alors ?