Amnesia: Rebirth déballe 17 minutes de gameplay avant sa sortie

Frictional Games profite du mois d'octobre et donc de la période d'Halloween pour sortir son jeu Amnesia Rebirth. Et en attendant quoi de mieux qu'une nouvelle vidéo de gameplay ?

Maître de l'horreur et du jump scare, le studio suédois souhaite vous mettre l'eau à la bouche avec 17 minutes de gameplay, accompagnées de commentaires de certains de ses développeurs. On y apprend un peu plus sur l'héroïne Tasi Trianon qui est atteinte d'un trouble psychiatrique pouvant la plonger dans une peur et une tristesse profondes.

En termes de gameplay, cela se retranscrit un peu comme l'absence de lumière dans Amnesia The Dark Descent et la présence d'hallucinations visuelles et auditives. Le jeu forcera toutefois toujours notre personnage à devoir trouver du combustible pour notre lampe.

Ce qui est certain à en juger par la vidéo ci-dessus, c'est qu'il faut avoir le coeur bien accroché pour se plonger dans un enchainement de pièces obscures avec la présence de monstres dans les environs.

Amnesia : Rebirth sera disponible sur PS4 et PC le 20 octobre prochain.