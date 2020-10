Final Fantasy VII et VIII Remastered arrivent enfin en Europe : Les versions physiques détaillées

Tout finit toujours par venir à point à qui sait attendre. Et en matière de patience, les amateurs de J-RPG n'ont plus grand chose à apprendre. Revenus d'un temps ou il fallait parfois plusieurs années pour qu'un titre débarque en Occident, ils n'ont peur de rien : ils ont le cuir solide.

Disponible dans une version import depuis le mois de novembre 2019, la compilation rétro Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered - Twin Pack annonce après un an d'attente son arrivée tout ce qu'il y a de plus officielle dans nos rayons le 4 décembre prochain. On a failli attendre.

Comme son nom l'indique assez explicitement, cette cartouche réunit sur un même support les versions modernisées de Final Fantasy VII et de Final Fantasy VIII, avec de nombreuses options destinées à rendre l'expérience plus souple et rapide qu'au siècle dernier. Rappelons pour ceux qui seraient passés à côté que vous pourrez ainsi profiter d'une barre d'ATB remplie à fond, de multiplier la vitesse du jeu par trois, et même de carrément désactiver les combats aléatoires, histoire d'être VRAIMENT tranquille.

Oui, ceci est la vérité

Et parce qu'un bonheur n'arrive pas toujours seul, Square Enix nous annonce dans sa grande bonté l'arrivée d'une édition physique pour la version PlayStation 4 de Final Fantasy VIII Remastered pour ce même 4 décembre, histoire de ne froisser aucun collectionneur. pour admirer la superbe jaquette de cette édition, rendez-vous dans notre jolie galerie d'images, non sans avoir une pensée émue pour nos amis allemands, obligés comme toujours de composer avec le discret logo de l'Unterhaltungssoftware Selbstkontrolle...

Faites chauffer la barre d'ATB : Final Fantasy VII & Final Fantasy VIII Remastered - Twin Pack sur Switch et Final Fantasy VIII Remastered arrivent tous les deux en boîte le 4 décembre prochain.