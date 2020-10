Dark Souls : Une suite développée par des moddeurs motivés

Si les fans des jeux From Software devenus les seules références citées dès lors qu'il y a un peu de difficulté n'ont d'yeux que pour le retour du patriarche Demon's Souls sur PS5, certains acharnés ont le désir que la trilogie Dark Souls n'en reste pas une. Et ils travaillent à leur propre solution avec un projet surprenant.

À voir aussi : PS5 : Demon's Souls présente sa Digital Deluxe Edition pleine de bonus

Le projet s'appelle NightFall. Il ne s'agit ni plus ni moins que d'une "suite directe à Dark Souls", sous la forme de mod. A la manoeuvre, on trouve Scott "Grimrukh" Mooney, chercheur travaillant aux États-Unis ayant déjà apporté à la communauté Souls par le passé. C'est à lui que l'on doit Daughters of Ash, paru en 2019. Il se charge de l'histoire, des personnages et de la map, et collabore avec d'autres moddeurs, AinTunez et Meowmaritus.

L'idée est d'étendre le folklore, sans créer de conflit avec l'oeuvre originale ni amener de nouveaux éléments à proprement parler. La nouvelle carte empruntera des assets existants, avec des éléments réarrangés de Lordran. Le système de combat est lui modifié pour apparaître plus dynamique, pour affronter des ennemis simplement modifiés.

Pour en savoir plus et, qui sait, suivre tout cela de plus près, il faut se rendre sur la page Patreon de Grimrukh.

[Source]