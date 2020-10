Cyberpunk 2077 : Véhicules, bruitages, motos de Keanu Reeves, Porsche et styles du futur au menu

En ce si génial jeudi 15 octobre 2020, CD PRojekt RED a tenu un nouveau Night City Wire sur Twitch, et diffusé de nouvelles vidéos qui nous rappellent ce qui nous attend dans un avenir proche : la sortie de Cyberpunk 2077.

Lors de cette émission d'un peu plus de 20 minutes présentée une fois de plus par Hollie Bennett, Cyberpunk 2077 a donc mis l'accent sur les véhicules que l'on pourra piloter à Night City et en dehors de ses murs, fait parler son sound design, offert un temps de parole à Keanu Reeves et Gard Hollinger, patrons de la marque Arch Motorcycle, laissé s'exprimer les tendances du futur, et diffusé un court spot, The Diner, petit condensé d'action qui pose l'ambiance.

Chacune des vidéos en question est à regarder dans notre galerie ci-dessus. Elles nous livrent certains détails croustillants (pour un jeu crunché, comme c'est cocasse)(OK, je suis mauvais esprit), comme, par exemple, la présence au milieu des bolides et autres camions blindés orignaux d'un modèle de voiture iconique : une Porsche 911 Turbo de 1977 appartenant à Johnny Silverhand. La classe, n'est-ce pas ?

Cyberpunk 2077 est attendu pour le 19 novembre sur PS4, Xbox One, PC et Google Stadia, comme cela a été confirmé durant le Night City Wire.