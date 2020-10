Grève chez Blizzard, 60 ans de Sega, AC Valhalla, Spider-Cat... Voici la Quotidienne du 15 octobre !

Désormais Gameblog vous donne rendez-vous tous les jours de la semaine pour faire en quelques minutes le tour de l'actualité vidéoludique quotidienne en compagnie d'Alix ou de Thomas, nos maîtres de cérémonie !

À voir aussi : Assassin's Creed Valhalla : Nos impressions réconciliées après 6 heures de jeu en terre Viking

Aujourd'hui, notre journaliste esportif de l'apocalypse vous parle des employés de Blizzard en France, mécontents et en grève, de toutes les bonnes choses que Sega offre à ses fans pour ses 60 ans, d'un mode qui pourrait débouler dans le prochain Call of Duty, du costume ultime pour Miles Morales et de notre dernière prise en mains du plus viking des Assassin's Creed, sans oublier de partager avec vous la lumière d'un trailer fort attendu (?) pour le film Monster Hunter.

Rappel du menu et de la question du jour

AU SOMMAIRE de CETTE EMISSION :



Blizzard France : La grève est déclarée

Des jaquettes inédites, des jeux gratuits sur Steam : le point sur les 60 ans de Sega

Call of Duty Black Ops Cold War tease un nouveau mode multi

Nos dernières impressions d'Assassin's Creed Valhalla

Un costume Spider-Cat dans Spider-Man Miles Morales

Question du jour : "Sega a-t-il raison de privilégier le PC plus que les consoles pour ses jeux anniversaires ?"

Question du jour : "Sega a-t-il raison de privilégier le PC plus que les consoles pour ses jeux anniversaires ?"
Vidéo du jour : Le film Mosnter Hunter présente sa première bande-annonce

