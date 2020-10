ARMA 3 passe la seconde et sort sa version 2.0

Disponible depuis septembre 2013 (tout de même) ArmA 3 continue de faire sa petite vie et son petit bout de chemin avec l'arrivée d'une mise à jour 2.0. Voyons de plus près ce qu''elle apporte globalement parlant.

À voir aussi : Battlefield : Un nouveau jeu est bel et bien confirmé pour 2021

Cette nouvelle version 2.0 permet évidemment d'apporter son lot de nouveautés et de contenus. On notera pour les plus gros ajouts un nouveau parcours d'exercices au tir pour pouvoir s'entrainer comme il se doit et apprendre à viser correctement. Et Dieu sait que c'est nécessaire dans la série ArmA.

Comme la survie du jeu repose beaucoup sur son modding, le titre améliore son support du Steam Workshop avec plus de facilité pour partager les créations. Notons aussi de nouvelles variantes de skins pour les armes ainsi que de nouveaux succès Steam. Le patch notes complet peut être retrouvé ici. Vous pouvez aussi bien entendu découvrir tout ceci via la bande-annonce visible ci-dessus.

Il est toujours intéressant de voir à quel point un jeu qui vit à travers sa communauté (modding et événements divers) peut avoir un haut potentiel de durée vie. Un peu plus de 7 ans de vie pour un FPS c'est tout de même assez rare. D'autant plus qu'il s'agit ici d'un jeu de niche assez particulier (FPS simulation).