Xbox Series X/S : GameStop pourrait toucher de l'argent sur chaque téléchargement, explications

Si l'arrivée de plusieurs déclinaisons des consoles Next-Gen était depuis belle lurette connue de tous, le choix de proposer un modèle dépourvu de ce bon vieux lecteur physique fait brutalement ressurgir une problématique plus triviale : celle des revendeurs au détail, et de leur intérêt à écouler une machine sur laquelle ils ne pourront pas vendre le moindre jeu.

Souvenez-vous : la sortie d'une certaine PSP GO, exclusivement dédiée au jeu numérique avait fait grand bruit en France, alors qu'une célèbre enseigne spécialisée faisait tout son possible pour réduire la place de la console à sa plus simple expression. Et pour cause : en proposant un support destiné à être alimenté par les boutiques en ligne des différents constructeurs, le revendeur s'assurait un revenu égal à zéro pour toute la partie software, une bien mauvaise opération.

Mais la donne pourrait bien changer, puisque nous apprenons aujourd'hui que l'enseigne GameStop viendrait de conclure un partenariat avec le constructeur américain, selon les sources du cabinet de conseil DOMO Capital Management.

Sans en préciser le fonctionnement technique, l'entreprise précise que GameStop toucherait en effet une partie du prix dépensé par ses clients dans l'achat de jeux dématérialisés, si tant est que ces derniers l'aient été sur une console vendue par l'une de ses boutiques. Cet "échange de bons procédés" aurait l'avantage de rendre la Xbox Series S toute aussi intéressante pour l'enseigne, qui pourrait ainsi gagner de l'argent sur des jeux ne nécessitant aucun espace de stockage.

Si le diable se cache souvent dans les détails, GameStop semble avoir pensé à tout, comme vient de le préciser une réponse du même cabinet de conseil :

No - GameStop shares in all of the digital revenue on every xbox they sell. All full game digital downloads. All downloadable content (DLC). So, if a customer buys a physical game from another vendor and then downloads content in-game - GameStop is sharing in that if sold Xbox